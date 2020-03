Dolly Parton veut poser pour la couverture de Playboy pour son 75e anniversaire

Elle a été la toute première star de country à le faire en 1978 – et elle veut revenir sur la couverture de Playboy pour son 75e anniversaire l’année prochaine.

Lors d’une interview avec “60 Minutes Australia”, Dolly Parton a été interrogée sur un éventuel âge de la retraite – et elle est revenue avec la réponse la plus Dolly Parton jamais.

“Eh bien, je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite. Je viens d’avoir 74 ans,” répondit-elle avec un sourire caractéristique. “Je prévois de faire à nouveau la couverture du magazine Playboy.”

“Tu vois, j’ai fait le magazine Playboy il y a des années. Je pensais que ce serait une telle connerie s’ils y vont, je ne sais pas s’ils le feront … si je pouvais être à nouveau sur la couverture quand je serais 75. “

La chanteuse “Jolene”, qui a célébré son dernier anniversaire le 19 janvier, n’avait que 32 ans lorsqu’elle est apparue pour la première fois sur la couverture.

Pour le tournage, l’icône de Nashville a enfilé des poignets et un col roses à paillettes, un noeud papillon blanc, un haut corset noir décolleté et, bien sûr, une paire des emblématiques oreilles de lapin lapin noir.

Et elle est prête à porter la même tenue à nouveau: “Peut-être! Je pourrais probablement l’utiliser”, a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé si elle le ferait. “Les seins sont toujours les mêmes!”

“Je suis un peu caricaturale et les dessins animés ne vieillissent pas vraiment”, a-t-elle ajouté, par E! Nouvelles. “Quand j’aurai 90 ans, je regarderai probablement de la même façon! Juste un maquillage plus épais, des cheveux plus gros!”

