Dolly Parton veut poser pour Playboy pour le 75e anniversaire

L’icône de la musique country Dolly Parton veut poser à nouveau sur la couverture du magazine Playboy pour son 75e anniversaire l’année prochaine.

La hitmaker de «Jolene» atteint l’âge critique en janvier 2021, et elle a admis qu’elle n’avait aucun «plan pour prendre sa retraite», alors qu’elle aimerait être sur la couverture du magazine une fois de plus.

S’adressant à ’60 Minutes Australia ‘, elle a déclaré: “Je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite. Je viens d’avoir 74 ans et je prévois de faire à nouveau la couverture du magazine Playboy.

“Vous voyez, j’ai fait le magazine Playboy il y a des années et je pensais que ce serait une telle connerie – s’ils y vont, je ne sais pas s’ils le feront – si je pouvais être à nouveau sur la couverture à 75 ans . ”

Lorsque Dolly est apparue sur la couverture en 1978 – âgée de 32 ans – elle a posé dans un costume de lapin Playboy avec un bustier noir et des oreilles de lapin, et elle serait prête à porter la même tenue 45 ans plus tard.

Elle rit: “Peut-être! Je pourrais probablement l’utiliser. Les seins sont toujours les mêmes.”

Et la musicienne emblématique – qui a admis qu’elle avait “à peu près tous les pincements et les plis que je peux avoir” – a suggéré que sa propre image lui permette d’avoir une apparence intemporelle.

Elle a ajouté: “La bonne partie de moi cependant, j’ai mon propre look. J’ai l’air plutôt caricatural et les dessins animés ne vieillissent pas vraiment.

“Même quand j’aurai 90 ans, je regarderai probablement toujours de la même façon – juste avec un maquillage plus épais et des cheveux plus gros.”

Dolly a récemment révélé qu’elle avait déjà commencé à “penser à l’avance” à l’héritage qu’elle laissera derrière elle et qu’elle a commencé à enregistrer une piste de clic de sa voix afin que de nouvelles musiques puissent être faites après son passage afin qu’elle puisse “vivre éternellement” à travers sa musique.

Elle a expliqué: “Je suis chanceuse parce que j’ai des centaines, des centaines, voire des milliers de chansons et une grande partie d’entre elles n’ont même pas été enregistrées.

“Il y a assez de trucs pour continuer éternellement avec ma musique, pour faire des albums de compilation, pour faire, en fait, des trucs nouveaux et originaux, et j’essaie délibérément de mettre des chansons à cet effet.

“Pour avoir une piste de clics et ma voix, là où tout arrangement peut être fait. Alors je pense à l’avance. Je suis de ceux qui croient en la préparation.”

