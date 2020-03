Dolly Parton veut que les gens “ gardent la foi ” pendant la pandémie de coronavirus

2020-03-28 11:30:07

Dolly Parton veut que les gens “gardent la foi” au milieu de la pandémie de coronavirus, alors qu’elle exhortait ses fans à essayer de ne pas avoir “trop ​​peur” de la crise sanitaire.

La hitmaker ‘9 to 5’ a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle dit à ses fans d’essayer de ne pas avoir “trop ​​peur” de la crise sanitaire mondiale en cours, car elle a utilisé une comédie légère pour “dissoudre la situation”.

Au début de la vidéo, elle chante: “Bonjour, c’est Dolly qui monte les escaliers vers le ciel parce que ce virus a effrayé le H-E-double L”.

Et elle ajoute ensuite: “Je ne fais pas la lumière sur la situation. Eh bien, peut-être que je suis parce que c’est la lumière que je crois qui va dissoudre la situation. Je pense que Dieu est là-dedans, je le fais vraiment. Je pense qu’il nous tient à la lumière afin que nous puissions nous voir et nous voir à travers les yeux de l’amour.

“Je pense que quand cela passera, nous serons tous de meilleures personnes. Gardez simplement la foi, n’ayez pas trop peur, nous allons bien, Dieu est avec nous.”

Dolly, 74 ans, n’est qu’une des stars qui applaudissent pendant une période difficile, car plusieurs musiciens, dont John Legend et Chris Martin, ont organisé des concerts en direct depuis leur domicile, où ils ont joué des chansons pour les fans.

Alors que Lizzo et Camila Cabello ont encouragé la méditation pour calmer l’esprit, et Harry Styles a exhorté ses fans à utiliser leur temps dans l’auto-isolement pour choisir un nouveau passe-temps.

Le chanteur “Adore You” – qui a révélé qu’il apprenait l’italien – a déclaré: “C’est un peu difficile mais ça va – j’ai de la chance que je sois avec des amis dans notre petit pod d’auto-isolation sûr. C’est une période très étrange mais nous faisons juste attention, écoutons de la musique, jouons à des jeux, faisons des masques faciaux – vous savez, les trucs de quarantaine classiques!

“C’est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence et essayer un nouveau passe-temps ou quelque chose, non? Nous n’avons que du temps. J’apprenais l’italien et je suivais des cours de langue des signes.”

