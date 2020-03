Don de charité de 1,3 million de dollars de Simon Cowell

2020-03-28 01:30:04

Simon Cowell a fait un don de 1,3 million de livres sterling à une œuvre caritative et a exhorté d’autres chefs d’entreprise à faire un don à ceux qui en avaient besoin pendant la pandémie de coronavirus.

Le magnat de la musique a révélé que lui et son équipe de Syco donnaient 800 000 £ à répartir entre Feeding Britain et Feeding America et qu’il assumait également 500 000 £ du déficit rencontré par Shooting Star Children’s Hospices, après que la collecte de fonds a été affectée par le coronavirus .

Et Simon, 60 ans, qui a le fils Eric, six ans, avec sa partenaire Lauren Silverman, 42 ans, exhorte les autres chefs d’entreprise à faire un don également.

Dans une chronique pour le journal The Sun, Simon a écrit: “Je n’aime pas que les célébrités disent aux gens quoi faire, et je sais que c’est une période extrêmement difficile pour tant de gens – des soucis pour la famille, la santé, les emplois, le paiement de l’hypothèque. et nourrir leur famille sont au premier plan de l’esprit des gens.

“Mais il y a encore d’autres gens dans les affaires et dans le divertissement avec des ressources disponibles. Donc, aujourd’hui, ce sont ces gens que j’exhorte à relever cet énorme défi.

“Les riches donateurs et les sociétés dont je parle. J’espère que si quelque chose de bon peut provenir de cette terrible crise, il se pourrait que les gens commencent à voir le monde un peu différemment.

“Que ce soit pour un soutien urgent aux travailleurs clés, aux organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé ou à ceux qui ont des besoins de première ligne, ou à de plus petits organismes de bienfaisance tels que les Hospices pour enfants Shooting Star qui souffrent également gravement à cause de cette crise – toutes ces bonnes causes ont rarement eu plus besoin de notre aide qu’aujourd’hui. ”

Simon est impliqué dans les hospices pour enfants Shooting Star – qui aident les bébés, les enfants et les jeunes souffrant de conditions dévastatrices qui limitent la vie – depuis 2002 et il est également le patron de Together For Short Lives, l’association caritative nationale pour les hospices pour enfants.

