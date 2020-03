Donald Glover sort un album surprise avec Ariana Grande, SZA et plus

La sortie d’albums surprises est devenue populaire parmi les artistes, avec Donald Glover étant le dernier à surprendre ses fans avec une version complète. Mais il comporte également de nombreuses questions.

Avec autant de personnes travaillant à domicile, en dehors de l’école, pratiquant la distanciation sociale ou même traitant de l’auto-quarantaine, alors que de plus en plus de pays s’arrêtent quotidiennement, de nombreuses personnes luttent pour trouver des moyens de se divertir et de dans un monde de plus en plus fermé, grâce à la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19).

Alors que Disney a sorti au début “Frozen 2” et “Star Wars: The Rise of Skywalker” pour des services de streaming pour aider les familles stressées, Glover leur fait encore mieux avec du tout nouveau matériel mettant en vedette des goûts de Ariana Grande, SZA et 21 Sauvage. Mais a-t-il amené Childish Gambino?

Il n’est pas clair s’il s’agit d’une version de Donald Glover ou d’une version Childish Gambino car il y a si peu d’informations sur la version. En fait, au moment de la rédaction, l’album n’est même pas disponible sur les services de streaming traditionnels.

Au lieu de cela, les fans doivent se connecter à un site dédié Glover a mis en place pour diffuser l’album, et sa conception clairsemée n’aide en rien.

Sous le titre présumé de l’album, «Donald Glover Presents», est une longue image d’une foule aux prises avec ce qui semble être une panique de masse. Certains prennent des selfies, d’autres sautent des bâtiments en feu, rient, dansent, crient … vous savez, les réponses habituelles.

Juste en dessous se trouve une zone de texte subtile. Les utilisateurs peuvent taper ce qu’ils veulent dans la case et en appuyant sur Entrée, soumettre probablement leur message à Glover. NME rapporte que certains fans pensent que c’est la manière de Glover de solliciter leurs suggestions pour un titre d’album officiel.

Pour le moment, l’album semble être uniquement disponible pour être écouté dans son intégralité, bien que Genius ait une liste de pistes. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de titres de chansons officiels ou de leurs meilleures suppositions (bien que nous connaissions trois pistes avec certitude).

Il n’était même pas clair s’il s’agissait d’une version officielle, jusqu’à ce qu’un membre de l’équipe de direction de Glover retweete quelqu’un partageant le lien vers l’album pendant la nuit de vendredi.

Il est également difficile de savoir si cela doit être considéré comme le dernier album tant attendu sous le nom de Childish Gambino. Glover promet depuis des années que sa dernière tournée et son dernier album seront les derniers. La tournée s’est terminée en 2019 après plusieurs délys, mais Variété note que l’album ne s’est jamais matérialisé.

Il n’y a aucune mention du nom de Gambino dans le matériel présent, mais il inclut la sortie de Childish Gambino en 2018, “Feels Like Summer”.

Il y a deux autres pistes affiliées à l’alter ego de Glover sur l’album. “Warlords” faisait partie de son set Coachella 2019 alors qu’il partageait “Algorhythm” dans le cadre d’une application de réalité augmentée l’année dernière.

Il se pourrait que ces morceaux soient simplement des traces de cette époque de sa carrière, et il les considère maintenant comme des morceaux de Donald Glover, ou peut-être que c’est le dernier mot sur Childish Gambino.

