Le président américain Donald Trump envisage de pardonner à Joe Exotic, star du “ Tiger King ”, l’ancien gardien de zoo purgeant une peine de 22 ans pour avoir tenté d’orchestrer le meurtre de Carole Baskin.

Le président Donald Trump “examinera” la possibilité d’un pardon pour la star de “Tiger King” Joe Exotic.

Le dirigeant américain a répondu après que son fils, Donald Trump Jr., a plaisanté sur le lobbying pour une libération anticipée de l’ancien gardien de zoo, qui purge actuellement une peine de 22 ans pour avoir tenté d’engager un tueur à gages pour tuer la militante des droits des animaux Carole Baskin, ainsi que d’autres délits.

Interrogé sur l’affaire et sur le soutien de son fils au détenu de 57 ans – de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage – le président a déclaré au New York Post: “Je vais jeter un œil.

“Quel fils? Ce doit être Don – qu’est-ce que [Joe] faire? Je n’en sais rien … Il en a 22 pour quoi? Qu’est ce qu’il a fait?”

Trump père a ensuite interrogé des journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche, leur demandant s’ils “recommanderaient une grâce”.

Joe – qui fait l’objet de la série documentaire Netflix “Tiger King” – a maintenu son innocence, et Trump Jr. a décrit sa phrase comme “une sorte d’agressif”.

Au cours d’une apparition sur ‘Jim Norton et Sam Roberts’ de SiriusXM plus tôt cette semaine, l’hôte Sam lui a dit: “J’ai l’impression que vous, Don Jr., pouvez entrer, faire une réunion avec votre père et aller, ‘Regardez, je sais que nous êtes tous aux prises avec [coronavirus pandemic] et il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais en même temps peut-être une grâce présidentielle pour le pauvre Joe Exotic qui est là-dedans. ”

Il a récemment semblé communiquer avec le fils du président, qui a insisté alors que Joe ne semble pas être “totalement innocent”, il trouve toujours la peine de prison excessive.

Il a dit: “Je ne sais même pas exactement de quoi il est accusé. J’ai regardé l’émission mais je ne sais pas exactement de quoi il était coupable ou non.

“Il ne semble pas qu’il était totalement innocent de quoi que ce soit. Mais quand ils disent:” Nous mettons ce gars de côté pendant 30 ans “, je dis:” Cela semble … un peu agressif “. “

