Donald Trump marque Don Lemon de «l’homme le plus stupide à la télévision» de CNN

Don Lemon a été réduit en larmes en riant lundi soir – mais le président n’a pas trouvé cela très drôle.

L’hôte de CNN et deux de ses invités sont tombés en éclats de rire alors qu’ils se moquaient Donald Trumppartisans de POTUS, incitant POTUS à riposter contre Lemon, le qualifiant d ‘”homme le plus stupide à la télévision”.

Lemon était l’hôte d’une discussion entre le stratège politique républicain Rick Wilson et le chroniqueur du New York Times Wajahat Ali, alors qu’ils abordaient l’incident de la semaine dernière dans lequel le secrétaire d’État Mike Pompeo s’en est pris à un journaliste du NPR, le mettant au défi de signaler l’Ukraine sur une carte.

Don Lemon, l’homme le plus stupide de la télévision (avec des cotes terribles!). https://t.co/iQXCc7lvCt

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 janvier 2020

“[Pompeo] sait également au plus profond de son cœur que Donald Trump ne pourrait pas trouver l’Ukraine sur une carte si vous aviez la lettre U et une photo d’une véritable grue physique à côté “, a commencé Wilson, provoquant l’effondrement de Lemon sur son bureau dans une crise de rire.

“Il sait que c’est, vous savez, une administration définie par l’ignorance du monde. Et c’est donc en partie lui qui joue à la base et joue avec son public. Vous savez, la crédule démo du boomer rube qui soutient Donald Trump.”

Wilson est ensuite passé à une traînée épaisse du sud: “‘Donald Trump est le plus intelligent – et vous tous les élitistes sont stupides! Avec vos maths et votre lecture'”, à quel point Lemon l’a complètement perdu.

Lundi soir, le commandant en chef a retweeté un lien vers le clip, déclarant: “Don Lemon, l’homme le plus stupide à la télévision (avec des cotes terribles!)”

Les membres de la famille du président ont également pris sa défense, et Twitter a naturellement réagi en nature.

Vous vous moquez constamment de la moitié du pays, puis vous vous plaignez qu’il est divisé.

L’arrogance, les accents moqueurs et le ridicule suffisant des «vraies élites» de ce pays sont dégoûtants. https://t.co/p3RQzymx4s

– Ivanka Trump (@IvankaTrump) 28 janvier 2020

Le moment est probablement venu de rappeler aux gens que l’ancre @CNN @DonLemon est actuellement poursuivie en justice pour agression sexuelle présumée.

Je suppose que CNN ne «croit pas toutes les victimes» lorsque la personne accusée de manière crédible est l’une de leurs ancres de gauche. https://t.co/P0IZeuobvG

– Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 28 janvier 2020

“Vous vous moquez constamment de la moitié du pays et vous vous plaignez ensuite qu’il est divisé”, a tweeté Ivanka Trump. «L’arrogance, les accents moqueurs et le ridicule suffisant des« vraies élites »de cette nation sont dégoûtants.»

Peu de temps après, «Real Elites» et «#NepotismBarbie» étaient en vogue sur Twitter.

Donald Trump Jr a tweeté: “Le moment est probablement venu de rappeler aux gens que l’ancre @CNN @DonLemon est actuellement poursuivie en justice pour agression sexuelle présumée”, ainsi qu’un lien vers un article du New York Post sur l’hôte poursuivi par un Barman Hamptons. “Je suppose que CNN ne” croit pas toutes les victimes “lorsque la personne accusée de manière crédible est l’une de leurs ancres de gauche.”

Les réponses du tweet ont été immédiatement remplies de personnes lui rappelant que son père avait été accusé d’agression sexuelle par des dizaines de femmes.

