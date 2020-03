Donna Air teste positif pour le coronavirus

2020-03-31 16:00:06

Donna Air a révélé qu’elle a été testée positive pour le coronavirus mais qu’elle est au-dessus du pire de sa maladie.

Donna Air a été testée positive pour le coronavirus.

L’actrice de 40 ans – qui ne voulait pas inquiéter ses amis en révélant la nouvelle – a révélé qu’elle avait été frappée par de “légers symptômes pseudo-grippaux” et qu’elle avait surmonté la pire des maladies respiratoires.

Elle a écrit sur Twitter: “Salut les gars. J’espère que tout le monde parvient à rester fort et de bonne humeur pendant le verrouillage.

“Je voulais juste vous faire savoir que vous avez développé des symptômes de grippe légère et que vous avez commencé à vous isoler il y a 18 jours.

“Heureusement, les symptômes se sont améliorés peu de temps après et mes proches ne montrent aucun signe du virus.

“Je continuerai à suivre les directives du gouvernement et en attendant, je vous envoie des masses d’amour à tous … en particulier à ceux qui sont en première ligne. (Sic)”

L’ancienne star de “ Byker Grove ” a également acheté des tests de coronavirus et les a offerts au personnel du NHS, et a maintenant retrouvé sa famille – y compris sa fille Freya, 16 ans, qu’elle a avec l’ex Damian Aspinall – après qu’on lui a dit qu’il était désormais sûr de faites-le.

Elle a expliqué: “Je suis consciente du privilège d’avoir accès aux tests en privé, j’en ai donc fait don à des amis travaillant pour le @NHS.

“Je me sens soulagé d’avoir consulté mon gp qui a confirmé qu’il est sûr de revoir ma fille.”

Donna – qui est également apparue dans des groupes comme “ Breeze Block ” et “ The Split ” et est sortie avec James Middleton jusqu’à leur séparation en 2018 – a ajouté plus tard qu’elle ne voulait pas inquiéter ses proches en mentionnant son état jusqu’à ce qu’elle soit sur le réparer.

Elle a dit: “Mieux vaut ne pas ajouter à la peur qui existe déjà, la peur affaiblit notre système immunitaire!

“C’est pourquoi je voulais attendre jusqu’à ce que je puisse partager avec mes amis et ma famille”

