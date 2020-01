Donnie Wahlberg plaisante sur une émission dérivée de «Blue Bloods» après que cette star invité était sur le plateau

Certains fans de Blue Bloods espèrent une retombée. Il n’y en a pas mais Donnie Wahlberg, qui incarne Danny Reagan, n’a aucun problème à plaisanter sur la création d’un. Il a posté une photo avec une guest star et a donné quelques idées pour un spin-off. Découvrez qui a visité l’ensemble et plus encore.

Donnie Wahlberg a déclaré qu’il espérait qu’Eric B. reviendrait à «Blue Bloods»

Blue Bloods avait auparavant quelques visages familiers. Eric B. d’Eric B. & Rakim est apparu récemment dans la série en tant qu’ami de Danny Reagan, Mike Gee dans l’épisode “Another Look”.

Son personnage est retourné au travail après sa retraite. Il a prétendu que la vie civile n’était tout simplement pas pour eux.

“Pas pour rien, mais je pourrais me voir mettre mes papiers très bientôt”, lui a dit Danny. En fin de compte, la vraie raison pour laquelle Mike est revenu était parce que son fils est malade et qu’il a besoin d’argent. Danny lui a demandé si ce qu’il avait dit sur la vie civile était vrai et Mike a répondu oui.

Le rappeur a été arrêté après la diffusion de l’épisode et son avocat a affirmé qu’il craignait ce que cela pourrait signifier pour son avenir sur Blue Bloods. “Oui, ces récents problèmes juridiques n’étaient en fait qu’un malentendu”, a déclaré Wahlberg à Showbiz Cheat Sheet. «Il n’a rien fait de mal. Donc, juste pour clarifier cela. ”

Il a poursuivi: «Son personnage pourrait logiquement être un sergent d’escouade pour Danny dans la salle d’escouade de Danny. Et j’espère que cela pourra se réaliser. Je pense que c’est un grand acteur et il a vraiment ce genre de relation avec moi. “

Wahlberg a taquiné qu’il pourrait y avoir une autre guest star

Len Cariou dans le rôle de Henry Reagan, Donnie Wahlberg dans le rôle de Danny Reagan dans «Blue Bloods» | John Paul Filo / CBS via .

Il y a une autre personne que les fans ne savaient probablement même pas à l’arrière-plan d’un épisode précédent.

“Et quelque chose d’autre que les gens ne savent pas, c’est que Jordan Knight a déjà été un arrière-plan sur Blue Bloods”, a déclaré Wahlberg à Showbiz Cheat Sheet. “Il était un méchant en arrière-plan étant menotté.”

Il y a un autre membre de New Kids On The Block qui pourrait aussi être dans un épisode. “Mais je m’efforce de faire en sorte que Joey McIntyre le fasse, la star invitée arrivera bientôt”, a déclaré l’acteur. “Nous y travaillons donc.”

Lyle Lovett a visité l’ensemble «Blue Bloods»

Lyle Lovett pourrait être un fan des Blue Bloods parce qu’il a visité le plateau. Wahlberg a posté une photo avec la chanteuse country et Marisa Ramirez.

Il l’a légendé avec “Oh, vous savez, pas grand-chose, juste traîner avec ce gars – M. @lyle_lovett! Il a honoré l’ensemble de #BlueBloods aujourd’hui et a livré l’une des meilleures performances (et des rôles les plus cool) au cours des dix saisons de notre émission! J’ai hâte de voir cet épisode! “

Wahlberg a publié une autre photo avec Lovett. Il est habillé comme Danny Reagan mais ils portent tous les deux des chapeaux de cow-boy. Le message est sous-titré “Je vois un spin-off! Quelqu’un a des idées pour un titre? J’ai obtenu #BlueBloodsTexas jusqu’à présent! @lyle_lovett monsieur – vous basculez! ”

Les fans se sont amusés à plaisanter sur un titre possible pour le spin-off. “Reagan’s Ranch”, a écrit un fan. “#BlueBloodsBrokeback”, a écrit l’ancien joueur de football du New England Patriot, Robert Ninkovich.

Nous devrons attendre et voir quel genre de rôle jouera Lovett. On dirait que Wahlberg s’est beaucoup amusé à l’avoir sur le plateau.