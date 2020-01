Dorinda Medley de RHONY reçoit le message de son mari décédé Richard lors d’une lecture psychique

Dorinda Medley n’a pas été préparé pour ce qu’elle a entendu lors d’une lecture psychique avec Matt Fraser.

Bravo Véritable femme au foyer de New York a récemment rencontré la star de “Meet the Frasers” d’E! à la célèbre maison des anciens Berkshires, Blue Stone Manor. Le spectaculaire domaine de 18 acres était en fait un cadeau de mariage de son défunt mari, le Dr Richard H. Medley, dont Matt essayait d’appeler à la lecture.

En se dirigeant vers l’arrière-cour, Dorinda a demandé à Matt s’il avait besoin de quelque chose: de l’eau, des mouchoirs. Il a poliment refusé, mais lui a recommandé d’apporter certains de ces derniers.

“Il va y avoir des choses émotionnelles qui surgiront, alors je veux que tu sois préparé pour ça,” commença-t-il. “La première chose que je dois te dire, c’est qu’avant même d’arriver ici, ton mari est décédé, et ton mari est ici. Parce qu’il est si fort quand je me connecte, et ce que j’aime chez cet homme, c’est sa personnalité. Parce que quand je connectez-vous d’abord avec lui, il est tellement énergique pour vous connecter et vous parler aujourd’hui. Et il me dit ce que je connecte, que la première chose qu’il veut que je fasse est en fait de me demander de vous tenir la main . “

Saisissant sa main, Matt a expliqué à Dorinda que Richard voulait qu’elle sache qu’elle n’avait pas à “continuer à le chercher tout le temps” et qu’il l’aimait et était extrêmement fier d’elle.

“Il dit: ‘Tu n’étais pas seulement ma femme; tu étais mon meilleur ami'”, a poursuivi Matt. “Et autant que vous dites que vous allez avancer et qu’il est difficile pour vous d’avancer et que vous avez envie d’ouvrir le chapitre suivant, il me dit qu’il y a encore un morceau de votre cœur qui est connecté avec lui chaque jour.”

Dorinda tendit la main vers un mouchoir tandis que des larmes commencèrent à couler sur son visage.

“Il dit:” À l’extérieur, vous êtes fort et vous êtes fort et vous êtes dur “, mais à l’intérieur, il me dit que vous avez toujours été très, très sensible”, a poursuivi Matt. “Et cette sensibilité vous traverse. Vous êtes comme une bouffée de crème dure et dure, quand je me connecte avec lui. Il me dit qu’il est difficile pour vous d’être émotif.”

“Je n’y étais pas autorisé après sa mort parce que c’était un tel gâchis”, a interrompu Dorinda. “Ma fille avait besoin de moi, et je devais m’occuper de beaucoup de choses adultes que – franchement, parce que j’étais mariée avec lui – je n’avais pas eu à m’occuper de lui parce qu’il s’occupait d’eux.”

Les yeux de Matt s’éclairèrent alors qu’il changeait de sujet pour faire savoir à Dorinda que “de l’autre côté, [Richard’s] comme le maire. “Souriant, Dorinda dit:” C’est Richard. “

“Il connaissait tout le monde!” Matt a dit avec plaisir, comme Dorinda l’a confirmé, “Il aimait les gens.”

Changeant de sujet encore une fois, Matt se demanda s’il y avait quelqu’un du nom de Gerry qui était également décédé. “Connaissez-vous Gerry?” Il a demandé. “Qui diable est-ce?”

Souriant d’une oreille à l’autre, Dorinda a révélé que c’était la «meilleure amie» de Richard, Geraldine Ferraro, décédée environ un an avant Richard. Il était le rédacteur de discours du politicien.

“Il vient de me dire: ‘Pouvez-vous croire que Gerry est ici? Gerry est ici!'”, A déclaré Matt à Dorinda. “Il est comme, ‘Regarde! Gerry est ici avec moi!'”

“Il m’a demandé de vous faire un câlin”, a-t-il ajouté, demandant à Dorinda s’il le pouvait. Elle se leva et se pencha pour une étreinte, disant au médium que sa lecture était “géniale”.

