Dorinda Medley de 'RHONY' révèle le secret de son rôti de côtes de Noël

Les cuisiniers des Fêtes qui veulent le rendre agréable peuvent prendre une page du livre de cuisine de Dorinda Medley. Medley, de The Real Housewives of New York City, a récemment décidé de révéler ce qu'elle fait pour rendre son rôti de côtes de Noël si irrésistible.

Elle a partagé sur Instagram qu'elle allait donner aux fans la recette complète. "Le MEILLEUR rôti de côtes levées de Noël: mes ultimes ingrédients secrets révélés!" Bien sûr, les fans n'ont pas pu résister à demander si l'ingrédient secret était "agréable".

Père Noël, Dorinda Medley de The Real Housewives of New York City et Mme Claus | Gilbert Carrasquillo / GC Images

Medley a créé une vidéo YouTube pour donner aux cuisiniers des fêtes un aperçu complet sur la façon d'atteindre le summum de la cuisine de Noël parfaite. Elle enfile même un adorable pull de Noël et des bandeaux dans sa vidéo.

Créez le frottement pour le rôti de côtes

Elle commence par dire aux téléspectateurs qu'elle a déjà sauté les 16 livres de viande. "Maintenant, nous allons faire le frottement ou la croûte", partage-t-elle. Elle insiste sur le fait que la recette est très simple.

"La chapelure, Grey Poupon, ils ont dit de la moutarde sèche mais je m'en sers", montre-t-elle la bouteille de moutarde. "Persil haché, feuille de laurier hachée, beaucoup d'ail, poivre noir, sel … et c'est tout! Commençons! "

Medley organise ses ingrédients et revient avec un chapeau de Noël amusant. "Vous savez, nous ne mesurons pas dans cette maison", explique-t-elle. "Nous allons donc utiliser environ une tasse de chapelure, hachée de chapelure." Pendant qu'elle parle, elle verse la chapelure du récipient directement dans le bol. Elle ajoute ensuite environ les trois quarts de tasse de persil haché. Medley ajoute ce qui semble être plusieurs gousses d'ail hachées. «Du sel», dit-elle. Ajoute ensuite du poivre et son «arme secrète».

Voici l'un de ses ajouts secrets à la recette. Elle dit que même si la poudre de bœuf aux herbes n'est pas dans la recette, elle l'utilise aussi. Elle saupoudre la poudre dans le bol puis ajoute la moutarde. Puis elle mélange le frottement avec ses mains.

Il est temps d'appliquer le frottement

Le frottement crée en fait une pâte que Medley peut appliquer directement sur le rôti. Avant d'appliquer la pâte / le frottement, elle ajoute un autre ingrédient «secret». "J'ajoute un tout petit peu de vin [rouge]", dit-elle. Elle ajoute que l'arôme provenant de la pâte est également incroyable.

Encore une fois, avant de l'appliquer sur le rôti, elle ajoute certains des jus du rôti sauté. Medley montre le rôti sauté à la caméra, puis applique généreusement la pâte sur toute la viande. "C'est de cela dont nous parlons", dit-elle en couvrant tout le dessus de la viande. "Sucker va être bonne." Elle danse autour de la cuisine, l'air très excitée par sa création.

«Une partie de la cuisine consiste à être créative et à en avoir une idée», explique-t-elle. «Tout ne doit pas être parfaitement mesuré.» Après avoir donné un bon massage au rôti et emballé la pâte dans la viande, Medley cuit le rôti à 275 degrés pendant cinq heures. Elle a également son thermomètre à viande numérique pour s'assurer que le rôti est parfaitement cuit. Lorsque le rôti est terminé, il doit reposer.