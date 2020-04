Dorit Kemsley dit que PK était contrarié par la rumeur selon laquelle il vivait dans la maison d’hôtes de quelqu’un

Il y avait une rumeur selon laquelle le couple Real Housewives of Beverly Hills, Paul «PK» et Dorit Kemsley, se sont séparés et ne vivaient plus ensemble. Andy Cohen a récemment posé des questions sur leur réaction à ce sujet et elle affirme que PK était contrarié par une partie spécifique de la rumeur.

Dorit Kemsley (R) et Paul «PK» Kemsley | Amanda Edwards / WireImage

Il y avait une rumeur selon laquelle le couple marié se dirigeait vers le divorce. Tout a commencé avec l’écrivain Brian Moylan affirmant que son ami savait qu’un couple de la franchise Real Housewives était sur les rochers sur le podcast, Bitch Sesh.

“Elle m’a dit qu’elle avait une amie avec une grande maison à St. John’s Wood à Londres, qui est comme le Bel-Air ou l’Upper West Side de Londres”, a-t-il déclaré. “Et il a une très grande maison avec une maison d’hôtes et il y a quelqu’un qui reste actuellement dans la maison d’hôtes parce qu’il divorce.”

Il a ensuite révélé le couple rumeur. “Dorit l’a annulé et que PK était parti”, a déclaré Moylan. Le couple a ensuite évoqué la rumeur.

Ils ont prétendu que ce n’était pas vrai

Le couple a répondu à la rumeur via la page six. PK a dit qu’il n’était pas à Beverly Hills parce qu’il vivait avec son client, Boy George, en Australie, alors qu’il était sur The Voice.

Il a dit que vivre à Londres avec quelqu’un d’autre “ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité”. Ils ont ensuite affirmé qu’ils passaient la Saint-Valentin ensemble.

PK était bouleversé par la rumeur selon laquelle il vivait dans une maison d’hôtes

Kemsley a revu la rumeur sur son mariage sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle a affirmé qu’il y avait une partie spécifique de la rumeur qui avait bouleversé l’homme d’affaires.

“Oui, je veux dire Andy, PK et moi. Je pense que nous l’avons lu ensemble pendant que nous étions à San Francisco”, a-t-elle déclaré. “Il a dit que la chose qui le dérangeait le plus n’était même pas qu’il y ait eu des rumeurs de divorce, c’était le fait que quelqu’un penserait qu’il vivrait dans la maison d’hôtes de quelqu’un.”

La star de télé-réalité a ensuite ajouté: “Il a dit:” C’est tellement tiré par les cheveux, c’est ridicule. “” Elle a parlé de la source de la rumeur.

«Parce qu’une personne le dit sur un podcast et tout d’un coup, cela pourrait être vrai. Pas de vérification des faits? ” elle a demandé. «Je ne comprends même pas le journalisme aujourd’hui. Est-ce du journalisme? “

La saison 10 de RHOBH montrera également le couple abordant les poursuites contre lesquelles il se battait. Ils avaient précédemment refusé de se plonger dans les détails en public.

«J’avais soutenu depuis le début qu’il était entre de bonnes mains et je ne pouvais pas vraiment en parler, bien que tout le monde le veuille. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse qui n’étaient pas vraies », a-t-elle déclaré à Us Weekly.

La mère a ensuite dit: «C’est très difficile lorsque vous vous battez contre quelque chose avec les mains liées derrière le dos. Donc pour nous, nous avons toujours su que cela allait être résolu et résolu et c’était une question de temps et de justice et donc pour nous c’était très libérateur. Bien sûr, très heureux que ce soit derrière nous et non devant nous et que nous puissions en finir avec ça. “

Le couple a réglé ses poursuites avec Ryan Horne et Nicos Kirzis. Il semble que le couple soit toujours très ensemble.