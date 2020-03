Douleur à la naissance de Chrissy Teigen

Chrissy Teigen avait besoin d’une bouteille d’eau comme “fontaine de douleur” lorsqu’elle est allée aux toilettes pendant trois mois après avoir donné naissance à sa fille Luna.

La star de “ Lip Sync Battle ” – qui a Luna, trois et 23 mois Miles avec son mari John Legend – ne peut pas comprendre pourquoi les gens, y compris le président Donald Trump, se plaignent de la nature de l’écouvillon nasal à tester le coronavirus lors de l’accouchement était beaucoup plus invasif.

Répondant aux commentaires d’un utilisateur de Twitter sur la façon dont l’accouchement était invasif, Chrissy a répondu: “Mon vagin a été déchiré dans mon trou du cul en donnant naissance à Luna. J’ai eu un vagabond. F ** k votre douleur d’écouvillon.

“Ils ont dû mettre un sac poubelle au bout du lit pour recueillir mon sang avant de me recoudre, où j’ai ensuite dû faire pipi en utilisant une bouteille d’eau comme fontaine de douleur pendant 3 mois. Alors oui. Le coton-tige, je parie que c’est super rugueux. (sic) ”

Chrissy a récemment rappelé la «ligne de vie plate» qu’elle a connue après avoir souffert de dépression post-partum après la naissance de Luna.

Elle a déclaré: “C’est arrivé trois mois après la naissance de Luna.

“C’était une triste existence. Il n’y avait pas de sommets. C’était une ligne de vie plate pendant quelques mois. Vous entendez ces histoires horribles de gens ne voyant pas leur enfant comme eux, ou voulant leur faire du mal, et je ne me suis jamais senti de cette façon. C’est pourquoi j’ai retardé la vérification car je me détestais, pas mon enfant.

“Je ne sais pas pourquoi je ne m’en suis pas rendu compte, comme c’était si évident pour tout le monde! John était là quand le médecin a posé le diagnostic et, bien sûr, il le savait déjà. Je ne savais pas que ça pouvait se faufiler alors en retard ou que cela puisse arriver à quelqu’un comme moi, où j’ai toutes les ressources. J’avais des nounous et ma maman vivant avec nous. ”

