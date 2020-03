Doutzen Kroes pensait qu’être maman mettrait fin à sa carrière

2020-03-01 19:00:05

Doutzen Kroes pensait que sa carrière serait terminée quand elle aurait des enfants, mais s’est vite rendu compte qu’elle se sentait “tellement mieux” après être devenue mère.

Le mannequin de 35 ans a un fils Phyllon, neuf ans, et une fille Myllena, cinq ans, avec son mari Sunnery James Gorré, mais a déclaré que lorsqu’elle est tombée enceinte de Phyllon pour la première fois, elle craignait de ne plus jamais pouvoir modeler.

Elle a dit: “Quand je suis tombée enceinte, il y a eu un moment de [wondering] que vont dire mes clients, qu’arrivera-t-il à ma carrière?

Mais l’inquiétude n’a pas duré longtemps, car elle se sentait “tellement mieux” à la naissance de son fils et savait qu’élever une famille était la bonne décision pour elle.

Doutzen a ajouté: “Mais ensuite j’ai eu le bébé et je me sentais tellement mieux dans mon corps. Mon état d’esprit était que je voulais avoir des bébés et si cela signifie la fin de ma carrière, alors tant pis.”

La beauté blonde a également évoqué les difficultés d’élever des enfants biraciaux, car son mari est d’origine surinamaise, et a insisté pour qu’elle veuille que sa progéniture “embrasse leur appartenance ethnique”.

Elle a expliqué: “Par exemple, pour ma fille, si elle veut avoir certaines questions sur les choses, vers qui se tourner? Parce que je n’ai pas les réponses. Elle me dit, je veux votre [blonde] cheveux. Et je suis comme, non, tes cheveux sont beaux. Je veux qu’elle embrasse son appartenance ethnique. ”

Et en tant que mère, Doutzen est heureuse de voir l’industrie de la mode accueillir des modèles plus diversifiés, surtout si ses enfants veulent suivre ses traces.

S’adressant au magazine Style du Sunday Times, elle a déclaré: “Quand j’ai commencé, j’étais considérée comme trop courbée ou” d’apparence saine “et, du point de vue du corps, ne cadrait pas avec ce que le monde de la mode haut de gamme voulait afficher.

“C’est formidable de voir que le casting regarde de plus en plus les filles et les femmes de tous âges, tailles corporelles et ethnies. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais tant que nous parlons tous et que les consommateurs continuent de refléter leurs sentiments sur la façon dont ils ne se sentent pas représentés, nous y arriverons. “

