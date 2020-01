Dove Cameron accusé de tricherie

2020-01-17 07:30:05

L’ancien fiancé de Dove Cameron, Ryan McCartan, l’a accusée de lui avoir été infidèle quelques semaines avant leur séparation.

L’ancien fiancé de Dove Cameron l’a accusée de lui avoir été infidèle.

L’actrice de 24 ans s’est séparée de son ancienne co-star de “ Liv et Maddie ” Ryan McCartan en octobre 2016, juste six mois après leur mariage, et bien qu’il n’ait jamais été révélé pourquoi ils s’étaient séparés, les 26- L’acteur de 1 an a maintenant dit à quel point il était “fier” d’avoir surmonté une période difficile de sa vie où il se sentait très mal peu de temps après la fin de son engagement.

Dans un Q&A sur son histoire Instagram, Ryan a été interrogé sur son moment le plus fier et a répondu: “Dans les deux semaines, ma fiancée m’a trompé et m’a quitté, j’ai failli mourir d’intoxication alimentaire et Donald Trump a été élu président. Je ne pensais vraiment pas Je serais capable de traverser cette partie de ma vie.

“Je suis le plus fier de la lumière qui est venue de l’obscurité.

“Et ma capacité à survivre et à transformer la colère et la tristesse que j’ai eues en changements de vie positifs et en une nouvelle voie à suivre.”

Dove – qui sort avec Thomas Doherty depuis 2017 – n’a pas directement répondu à l’accusation de Ryan mais a partagé un tweet cryptique qui semblait faire allusion à la situation.

Elle a partagé une photo d’une citation qui disait: “Lorsqu’une personne toxique ne peut plus vous contrôler, elle essaiera de contrôler la façon dont les autres vous voient. La désinformation se sentira injuste, mais restez au-dessus d’elle, confiant que d’autres personnes finiront par voir le la vérité comme vous. ”

Elle a légendé le post: “Beautiful.”

La star des “ Descendants ” a également aimé un certain nombre de tweets à l’appui de sa relation actuelle.

Et Dove a consulté sa propre histoire Instagram pour discuter de la façon dont elle se sent positive.

Elle a déclaré: “Cette nouvelle décennie, 2020 en particulier, et ma 24e année me semblent si synergiques et parfaites, je ne peux même pas le mettre en mots.

“Cela fait des années que je ne me sens pas si bien, si capable, si fort et si connecté, en général et en termes de ma relation avec moi-même. J’ai été tellement désenchanté et perdu, si sombre et si triste, et moi seulement maintenant je sens que je commence à retrouver la magie.

“Cela a été et continuera d’être un long chemin avec le travail uniquement entre mes propres mains, et je laisserai toujours de la place pour plus de croissance et de connexion avec mon moi supérieur (et la thérapie), mais je le ressens soudain.”

“C’est frais. Je sens que je suis prêt à recommencer pour la vie.

“Voici de nouveaux débuts et de véritables soins personnels. 2020, nous sommes arrivés.”

Lorsque Dove et Ryan se sont séparés il y a plus de trois ans, l’acteur a blâmé leur séparation à ses pieds.

Il a tweeté à l’époque: “Dove a décidé que cette relation n’était pas ce qu’elle voulait. Nous nous aimons toujours beaucoup. Soyez sensibles, car c’est douloureux.”

Mots clés: Dove Cameron, Ryan McCartan, Thomas Doherty

Retour au flux

.