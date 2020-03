Drake a-t-il enfin abordé la controverse sur ses amitiés avec Millie Bobby Brown et Billie Eilish?

Drake est un acteur et rappeur qui s’est d’abord fait connaître pour son rôle dans Degrassi. De nos jours, il est également connu pour avoir sorti des singles à succès comme «Hotline Bling», «One Dance», «God’s Plan» et «Nonstop».

En raison de sa popularité, la vie personnelle de Drake a également fait l’objet d’un examen minutieux. Par exemple, il est souvent critiqué pour être proche de certaines stars adolescentes. Plus particulièrement, Millie Bobby Brown et Billie Eilish.

Drake est resté silencieux sur cette question, mais il semble qu’il ait récemment décidé d’aborder le drame entourant son amitié controversée.

Drake serait ami avec Millie Bobby Brown et Billie Eilish

Brown et Eilish ont tous deux déclaré qu’ils étaient en contact avec Drake.

Brown aurait rencontré Drake en 2017, et un an plus tard, elle a révélé qu’elle et Drake étaient assez proches, en disant: «Je l’aime. Je l’ai rencontré en Australie et il est honnêtement un grand ami et un excellent modèle. Vous savez que nous textons. Nous nous sommes juste envoyé un texto l’autre jour et il a dit: «Tu me manques tellement» et je me suis dit: «Tu me manques plus.» Il est génial. »

Pendant ce temps, Eilish a également déliré à propos de Drake récemment, partageant qu’elle et Drake se textaient également, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés auparavant.

“Drake est, comme, le mec le plus gentil à qui j’ai jamais parlé”, a déclaré Eilish. “Je veux dire, je lui ai seulement envoyé un texto, mais il est tellement gentil. Genre, il n’a pas besoin d’être gentil, tu vois ce que je veux dire? Il est à un niveau de sa vie où il n’a pas besoin d’être gentil, mais il l’est. “

Les gens ont critiqué Drake pour être proche des adolescentes

Drake | Bennett Raglin / BET / . pour BET

Bien que ni Brown ni Eilish n’aient laissé entendre que leur relation avec Drake est romantique, de nombreux spectateurs sont préoccupés par les intentions de Drake et ne croient pas que le rappeur devrait envoyer des SMS à des adolescentes. Il a même été étiqueté comme «effrayant».

Un internaute a déclaré: “Il est certainement possible qu’il soit juste un modèle et cela a à voir avec le marketing, mais pourquoi un homme de 32 ans envoie des SMS à des filles de moins de 17 ans?”

Une autre personne a également commenté: «Si vous lisez ce que Millie Bobby Brown et Billie Eilish disent à propos de Drake en leur envoyant des textos et en supprimant le contexte de la célébrité, il ressemble juste à un mec plus vieux et effrayant qui dit aux filles mineures combien il prend soin d’eux. Il obtient juste un laissez-passer parce qu’il est célèbre. “

Cependant, Brown et Eilish ont défendu Drake contre les critiques.

Drake aurait peut-être abordé ce problème dans sa nouvelle chanson

Drake a récemment sorti une nouvelle chanson intitulée «Quand dire», et les fans croient qu’il semble s’attaquer à ses amitiés controversées. Dans la piste, Drake parle de sa vie et de sa carrière, bien qu’il y ait une ligne qui a attiré l’attention des gens.

La ligne en question est: “Michael Jackson sh * t, mais le palais n’est pas pour les enfants / les femmes disent toujours que c’est enfantin comme nous vivons.”

De nombreux fans pensent que Drake fait référence au regretté Michael Jackson et à sa célèbre propriété, Neverland Ranch. L’endroit était un parc à thème qui est devenu l’objet d’un examen minutieux lorsque Jackson a été accusé d’abus sexuels sur des enfants en 2003. Jackson a finalement été acquitté de toutes les charges en 2005.

Les fans qui lisent les paroles pensent que Drake s’adresse aux critiques qui l’appellent «effrayant» pour être proche de Brown et Eilish. En substance, ces mots semblent être la manière de Drake de nier tout acte répréhensible et de dire que sa maison n’est pas un endroit pour les enfants.

Drake n’a pas commenté ces interprétations de ses paroles.