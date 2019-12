Drake boit toujours avec Pusha-T et Kanye West

Drake est le roi de la petite. Et en tant que roi, il est extrêmement habile à garder rancune.

Il y a deux ans, Drake et Pusha T se sont livrés à l'une des batailles de rap les plus scandaleuses de l'histoire récente du rap. Pour la plupart des gens, deux ans, c'est long. Plus que suffisamment de temps pour surmonter tout petit bœuf. Mais pour Aubrey Graham, les rancunes durent toute une vie.

Drake | Isaiah Trickey / .

Drake pardonnera-t-il jamais Pusha T?

Au début, la querelle entre les rappeurs semblait assez innocente, mais dans le morceau de Pusha T, "The Story of Adidon", le rappeur a révélé que Drake avait un fils que personne ne connaissait.

Pour la star canadienne, cela a franchi la ligne.

"Je n'ai aucune envie de réparer quoi que ce soit avec cette personne", a déclaré Drake sur le podcast Rap Radar. «Cette situation est allée là où elle est allée. Il n'y a pas de retour en arrière."

Bien qu'il ne pardonnera jamais ce que Pusha T a fait, il reconnaît que c'était une décision intelligente.

"Je vais dire ceci – je penche mon chapeau au mouvement d'échecs", a déclaré Drake. «C'était un jeu de génie dans le jeu d'échecs et justifiait définitivement ma première« perte »dans le sport de compétition du rap. [C'était] par choix, évidemment, parce que je me suis incliné après avoir réalisé que l'écart entre nous lui permettait de larguer une bombe sur le monde qui devenait tout ce dont on se souciait. »

"Il a dit au monde que le plus grand artiste de l'époque avait un enfant dont il ne vous avait pas parlé", a-t-il poursuivi. «Je sais, pour moi, c'était fini à ce moment-là. Il ne s'agissait pas de rap de combat à ce stade – les informations étaient trop choquantes. Je me rends compte que personne ne se soucie vraiment de ce mec, donc je ne peux vraiment rien dire de plus grand que Drake a un bébé. Il a gagné cette bombe. »

Pourquoi Drake est-il en colère contre Kanye West?

Si vous avez suivi Drake, vous avez peut-être remarqué ces dernières années que le rappeur ne semblait pas non plus aimer Kanye West. Eh bien, son problème avec West remonte également au drame de Pusha T. Lorsque Pusha a abandonné sa piste de diss, lui et West travaillaient ensemble, ce qui a fait penser à Drake que West était celui qui avait divulgué les informations sur son fils.

"Je pense qu'il a définitivement recruté un gars avec une aversion similaire pour moi", a déclaré Drake à propos de Pusha. «Peu importe ce qu'il dit dans les interviews, je le sais. Il peut dire à quiconque: «Oh, j'ai de l'amour pour [Drake]», mais ce n'est pas de l'amour. Il y a quelque chose qui le dérange profondément. Je ne peux pas arranger ça pour lui. C'est juste ce que c'est. Je ne peux jamais, jamais, jamais, jamais tourner le dos aux choses que j'ai dites sur lui sous un jour positif, et je ressens toujours toutes ces choses. Je dirais quand même que Kanye West est mon artiste préféré dans le monde. Je n'ai aucun problème à le dire. Mais les choses ont juste changé – je ne suis plus seulement un enfant qui est fan. Maintenant, nous avons des situations personnelles. Beaucoup de ses problèmes avec moi… je ne peux pas les résoudre pour lui. »