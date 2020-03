Drake carillonne après que Rihanna taquine Kevin Durant à propos du coronavirus

Rihanna jeté quelques coups ludiques sur Kevin Durant à propos de son coronavirus diagnostic au cours du week-end – et Canard fait en sorte de s’inclure aussi.

Dimanche soir, les trois stars ont toutes rejoint Instagram Live de DJ Spade où RiRi a taquiné le joueur des Brooklyn Nets à propos d’un test positif pour COVID-19. Tout semblait amusant et des jeux … jusqu’à ce que Drake intervienne.

“Est-ce que KD est autorisé ici? Dois-je porter un masque pour ce concert?” Rihanna a commencé, selon 2Cool2Bl0g. “Mais pour de vrai, rétablis-toi bientôt KD.” Le chanteur de “Umbrella” a ensuite plaisanté plus tard, “De retour avec mon masque! @Easymoneysniper wya?”

Durant, alias @easymoneysniper, a finalement répondu et a jeté un coup sur RiRi. “Yo Robyn, tu ne viens pas d’Europe?” railla-t-il.

Rihanna a ensuite déclaré qu’elle était aux États-Unis depuis plus de deux mois, à laquelle Durant a répondu: “Ce rona était là-bas en décembre.”

Puis vint Drake, qui ne peut pas s’empêcher de s’insérer dans toutes les choses de Rihanna tout le temps.

“Nous devons tuer les blagues corona treyfive”, a-t-il écrit à propos de Durant, semblant faire référence à la collaboration Nike du basketteur.

Malheureusement pour Drake, il est apparu que non seulement il n’a pas reçu de réponse de Rihanna, mais n’a pas non plus reçu un mot de son copain.

Durant a été testé positif pour le coronavirus au début du mois. Il était l’un des quatre joueurs des Brooklyn Nets à qui la maladie a été diagnostiquée, qui a infecté plus de 770 650 personnes dans le monde.

Bien que Durant ait été considéré comme asymptomatique, Drake a passé un test après avoir passé du temps avec la star de la NBA. Heureusement, le test du rappeur est revenu négatif, TMZ signalé.

KD est l’un des rares joueurs de basket-ball à avoir reçu un diagnostic de coronavirus. Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah Jazz, Christian Wood des Detroit Pistons et plus ont également été testés positifs.

Parmi les autres célébrités testées positives pour le virus figurent Tom Hanks et Rita Wilson, Idris Elba, et Daniel Dae Kim.

Pour voir plus de couverture des coronavirus, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

Instagram

Les stars trouvent des moyens créatifs de passer le temps tout en s’isolant