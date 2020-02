Drake et Imaan Hamman «ressemblaient plus à des amis»

2020-02-08 23:30:04

Selon un initié, Drake et Imaan Hamman avaient l’air “plus amicaux que de simples amis” lors d’un événement à New York.

La rumeur veut que la star du rap de 33 ans et Imaan, 23 ans, sortent ensemble – et un témoin oculaire a affirmé que le duo avait l’air “mignon ensemble” lors de l’événement dans la Big Apple vendredi (07.02.20).

Une source au bash a déclaré à Us Weekly: “Ils étaient si mignons ensemble. Ils traînaient ensemble au dîner, ont pris des photos – il avait son bras autour d’elle. [It] regarde certainement plus amical que juste des amis. ”

La nouvelle histoire d’amour de Drake paraît peu de temps après avoir assisté à un concert avec son ex-petite amie Rihanna.

Le duo de haut niveau a été aperçu ensemble lors de l’émission Yams Day au Barclays Center de Brooklyn en janvier.

Pendant ce temps, en décembre, Drake a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas manquer de respect à Rihanna en travaillant avec Chris Brown.

La star du rap – qui a fréquenté la beauté de Bajan de 2009 à 2016 – a admis qu’il avait “le plus grand amour et le plus grand respect” pour Rihanna, qui a été agressée physiquement par Chris en février 2009, ce qui l’a fait hésiter avant d’accepter de travailler avec son ex-petit ami.

Drake – qui a collaboré avec Chris sur le morceau “No Guidance” – a expliqué à l’époque: “Cette personne qui était au milieu de nous ne fait plus partie de nos vies actuellement, et j’ai le plus grand amour et respect pour elle.

“Je la considère comme une famille plus que tout. J’ai en fait eu un moment d’hésitation avant parce que je ne voulais pas qu’elle se sente jamais méprisée en me liant avec lui.”

Drake a également parlé de sa querelle avec son collègue rappeur Pusha T, affirmant que Kanye West – qui a signé Pusha pour son label en 2011 – était la cause première de leurs problèmes.

Il a dit: “Je pense qu’il a définitivement recruté un gars avec une aversion similaire pour moi, peu importe ce qu’il dit dans les interviews.

“Je sais que … Il y a quelque chose qui le dérange profondément et oui, je ne peux pas le réparer pour lui. C’est juste ce que c’est.”

