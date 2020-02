Drake et Rihanna sortent-ils secrètement après la récente rupture de RiRi?

Ce n’est un secret pour personne que Rihanna apprécie sa vie privée. Elle est connue pour donner aux fans des mises à jour sur sa vie personnelle de temps en temps. Mais pour la plupart, elle n’est pas très vocale quand il s’agit de certains aspects de sa vie, en particulier sa vie romantique.

Même si Rihanna met tout en œuvre pour garder ses relations personnelles hors de vue du public, elle n’a pas été en mesure de garder secrètes toutes ses relations amoureuses. Récemment, Rihanna a rompu avec son petit ami de longue date.

Maintenant qu’elle est à nouveau célibataire, pourrait-elle raviver une romance avec une vieille flamme? Beaucoup de ses fans semblent le penser.

Les relations passées de Rihanna

Rihanna est un nom de ménage majeur depuis 2005. Au cours de sa carrière, elle a été liée de manière romantique à quelques célébrités de premier plan.

De 2008 à 2009, elle était en couple avec Chris Brown. Malheureusement, leur relation a pris une tournure violente à plusieurs reprises et Brown a été accusé de violence domestique contre la chanteuse Diamonds.

Rihanna a également fait l’objet de rumeurs à ce jour d’autres célébrités de premier plan, dont Leonardo DiCaprio et Travis Scott – bien que rien n’ait jamais été confirmé. Tout au long de toutes les rumeurs de rencontres et de courtes aventures, un partenaire romantique qui a toujours semblé être un personnage constant qui traîne en arrière-plan était le chanteur primé aux Grammy Awards, Drake.

Drake et Rihanna ont été liés pour la première fois en 2009. Bien que Drake ait clairement exprimé ses sentiments pour Rihanna, elle ne semblait jamais vraiment ressentir la même chose.

Pour les prochaines années, les deux se feraient prendre en train de flirter l’un avec l’autre. Il professerait son amour pour elle et selon la rumeur, ils sortaient ensemble, mais elle arrêterait toutes les rumeurs et dirait qu’ils ne sont que des amis. Ils se retrouvaient alors pris en train de flirter les uns avec les autres et le cycle recommençait.

Rihanna n’a jamais confirmé sa romance avec Drake. Cependant, en 2016, une source a déclaré à E! Nouvelles que les deux chanteurs emblématiques que nous sommes actuellement dans une relation.

Mais leur relation secrète n’a pas duré aussi longtemps. Quelques mois plus tard, Rihanna est redevenue célibataire et indépendante.

Rihanna commence sa première relation sérieuse depuis des années

Rihanna | ANGELA WEISS / . / .

En 2017, les choses ont commencé à s’améliorer pour Rihanna dans le département romance. Elle a été surprise en train de côtoyer un homme mystérieux dans une piscine d’hôtel. Les médias ont travaillé sans relâche pour découvrir la flamme secrète de Rihanna et en 24 heures, on a découvert que l’homme mystérieux était le milliardaire saoudien Hassan Jameel.

Jameel n’est pas nécessairement une célébrité, mais il est toujours un gros problème. C’est un homme d’affaires bien éduqué d’Arabie saoudite. Sa famille possède une société de distribution Toyota dont il est le président de l’organisation caritative de la société appelée Community Jameel Saudi Arabia. Jameel a fait ses études à Tokyo et à Londres et vous parle trois langues différentes.

Rihanna et Jameel ont fait de leur mieux pour garder leur relation privée pendant les deux prochaines années. Mais même Rihanna ne peut pas se cacher complètement des paparazzi.

Les deux étaient parfois photographiés ensemble ou à une date différente. Et, en 2019, elle a même admis être amoureuse de Jameel et a déclaré que les deux étaient vraiment heureux ensemble.

De nombreux fans pensaient qu’il y aurait des cloches de mariage dans un avenir proche pour Rihanna et Jameel. Cependant, peu de temps après le Nouvel An, il a été annoncé que Rihanna et Jameel avaient décidé de mettre fin à leur relation.

Drake et Rihanna pourraient-ils sortir ensemble secrètement?

Une fois que Rihanna a officiellement commencé à sortir avec Jameel, son amitié avec Drake semble se dissoudre. Quelques mois après sa sortie avec Jameel, Rihanna avait déclaré: «[Drake and I] n’ont plus d’amitié, mais nous ne sommes pas ennemis non plus. C’est ce que c’est.”

Maintenant que Rihanna est officiellement célibataire, Drake semble être de retour dans l’image. Les deux ont récemment été repérés lors d’un concert de charité de la Journée de l’igname ensemble. En voyant à nouveau Drake et Rihanna, beaucoup de gens ont spéculé que les deux sortaient secrètement.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que ni Rihanna ni Drake n’aient confirmé les rumeurs, il convient de noter que la paire n’a pas été surprise montrant un PDA lors de l’événement. Il est difficile de dire si les deux sortent ensemble ou non, mais il semble définitivement qu’ils ont au moins ravivé leur amitié.