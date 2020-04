Drake Maverick publié par la WWE

2020-04-15 20:00:06

Drake Maverick et Curt Hawkins ont été libérés par la WWE comme deux des huit lutteurs qui ont vu leur contrat résilié.

Les deux lutteurs professionnels – les vrais noms James Curtin et Brian Myers respectivement – ont été hachés par la WWE aux côtés de Karl Anderson, Luke Gallows, Heath Slater, Eric Young, EC3 et Lio Rush.

Une déclaration de la WWE disait: “La WWE a accepté la libération de Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), Luke Gallows (Drew Hankinson), Heath Slater (Heath Miller) , Eric Young (Jeremy Fritz), EC3 (Michael Hutter) et Lio Rush (Lionel Green). Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets futurs. ”

La décision de libérer les huit lutteurs intervient alors que la WWE a annoncé plus tôt mercredi (15.04.20) que des réductions allaient être faites en raison du bilan financier que la pandémie de coronavirus avait fait peser sur l’entreprise.

Dans un communiqué de presse, la société avait déclaré: “La WWE a fourni aujourd’hui une mise à jour sur les mesures prises par la société en réponse à l’impact actuel de COVID-19 sur l’organisation. activités médiatiques en général, la Société a procédé à une évaluation approfondie de ses activités au cours des dernières semaines.

“Compte tenu de l’incertitude de la situation, la Société a également identifié des réductions d’effectifs et a pris la décision de mettre en service une partie de ses effectifs immédiatement. La décision de mettre en congé par rapport à réduire de manière permanente les effectifs reflète le fait que la Société pense actuellement que le congé sera temporaire en Les réductions de la rémunération et des effectifs de la société se traduisent par une économie mensuelle estimée à 4 millions de dollars et une amélioration des flux de trésorerie de 140 millions de dollars, principalement du report des dépenses sur le nouveau siège social de la société. ”

Pendant ce temps, la WWE était considérée comme une “entreprise essentielle” au milieu de la pandémie, ce qui signifie que la société sera autorisée à continuer d’enregistrer sa programmation télévisée.

S’exprimant lors d’une conférence de presse cette semaine, le major du comté d’Orange, Jerry Demings, a déclaré: “Je pense qu’au départ, un examen a été effectué et ils n’étaient pas initialement considérés comme une activité essentielle.

“Avec une conversation avec le bureau du gouverneur concernant l’ordre du gouverneur, ils ont été considérés comme une affaire essentielle. Et donc par conséquent, ils ont été autorisés à rester ouverts.”

