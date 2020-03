Drake s’auto-isole au milieu de la crise des coronavirus

2020-03-18 19:30:06

Drake est entré en isolement après avoir fait la fête avec la star des Nets Kevin Durant la semaine dernière – quelques jours seulement avant qu’il ne soit diagnostiqué avec un coronavirus.

Drake s’est mis en isolement au milieu de la crise des coronavirus.

Le hitmaker du “ Plan de Dieu ” a décidé de passer le futur prévisible en quarantaine chez lui à Toronto après que la star des Nets, Kevin Durant, a été diagnostiquée avec la maladie mortelle quelques jours après avoir fait sa fête avec lui à Nice Guy à Hollywood.

Selon le journal New York Post, l’équipe de basket-ball était à Los Angeles, en Californie, pour jouer les Lakers et, bien que Kevin ne joue pas alors qu’il se remet d’un tendon déchiré, il a quand même réussi à faire la fête avec ses coéquipiers.

Prenant sur son compte Instagram, le rappeur de 33 ans aurait mis en ligne une vidéo, qui a depuis été supprimée, de son terrain de basket-ball à domicile.

Il a sous-titré le clip: “Ma vie pour la prochaine aussi longue.”

Sa décision d’isoler survient quelques jours après que Idris Elba a révélé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, qui a déjà infecté plus de 200 000 personnes dans le monde.

Il a déclaré: “Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19.

“Je me sens bien, je n’ai aucun symptôme jusqu’à présent, mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès … Pas de panique . (sic) ”

La star de Bond, Olga Kurylenko – qui est surtout connue pour avoir joué dans «Quantum of Solace» en 2008 – a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait également été testée positive pour la maladie après avoir souffert des symptômes courants; fièvre et fatigue.

À côté d’une image d’une fenêtre à l’intérieur de sa maison, Olga a écrit: “Enfermé à la maison après avoir été testé positif pour le coronavirus.

“Je suis en fait malade depuis près d’une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux! (Sic)”

La star de Hollywood, Tom Hanks, et sa femme Rita Wilson ont également été confirmées comme infectées par le virus, la star révélant récemment qu’il prenait les choses “un jour à la fois” alors qu’elles se rétablissaient en Australie.

