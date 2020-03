Drake teste négatif pour le coronavirus

2020-03-21 18:00:05

Drake a testé négatif pour le coronavirus après avoir passé du temps avec Kevin Durant, qui avait été diagnostiqué avec le virus.

Drake a testé négatif pour le coronavirus.

La star de ‘Hotline Bling’ était dans l’isolement de ses craintes d’avoir attrapé le virus de la star des Nets Kevin Durant, qui a été diagnostiqué avec la maladie mortelle les quelques jours après avoir fait la fête avec lui à Nice Guy à Hollywood.

En parlant avec son père Dennis Graham sur un Instagram Live, il a confirmé qu’il était négatif, avant d’ajouter: “Ce test était cependant inconfortable. Ils ont mis ce Q-tip à fond dans vos pensées et s ** t.”

Après avoir découvert le diagnostic de Kevin, Drake s’est mis en isolement et a dit qu’il passerait l’avenir prévisible en quarantaine à son domicile de Toronto. L’équipe de basket-ball était à Los Angeles, en Californie, pour jouer les Lakers et, bien que Kevin ne joue pas alors qu’il se remet d’un tendon déchiré, il a toujours fait la fête avec ses coéquipiers.

Prenant sur son compte Instagram, le rappeur de 33 ans aurait mis en ligne une vidéo, qui a depuis été supprimée, de son terrain de basket-ball à domicile, sous-titrant le clip: “Ma vie pour la prochaine aussi longue.”

Drake s’était également rendu sur Instagram pour partager une photo de lui et de Kevin quittant le restaurant ensemble, le sous-titrant: “la vie est une course et la faucheuse rattrape son retard … jusque-là, les verres (sic)”

Il a été révélé que Kevin avait contracté le virus avec les trois autres coéquipiers, avec une déclaration de l’équipe révélant: “Sur les quatre, un joueur présente des symptômes tandis que trois sont asymptomatiques. Les quatre joueurs sont actuellement isolés et sous la garde de médecins d’équipe. ”

S’adressant à son diagnostic, Kevin a ajouté: “Tout le monde doit être prudent, prendre soin de soi et mettre en quarantaine. Nous allons passer au travers.”

