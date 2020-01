Drew Barrymore aime tellement le copain Adam Sandler

2020-01-09 20:30:04

Drew Barrymore “aime” tellement son ami Adam Sandler, alors qu’elle jaillissait de sa co-star et amie de longue date tout en lui remettant un prix au Gala annuel du National Board of Review.

Drew Barrymore “aime” son ami Adam Sandler “tellement”.

L’actrice de 44 ans a travaillé avec Adam sur des films tels que “The Wedding Singer”, “50 First Dates” et “Blended”, et a dit qu’elle avait “toujours cru” en sa co-star et amie, qu’elle dit est “le meilleur”.

S’exprimant lorsqu’elle a remis à Adam, 53 ans, le prix du meilleur acteur au Gala annuel du National Board of Review à New York pour son travail sur “Uncut Gems”, Drew a déclaré: “J’aime tellement cet homme et j’ai toujours cru en lui. Ce moment pourrait honnêtement [not] être plus mérité. Je sais que tout le monde est enraciné pour vous parce que vous avez gagné le respect de tous. Vous méritez le meilleur, vous donnez le meilleur et vous êtes le meilleur. Je t’aime beaucoup.”

Drew a également rappelé la première fois qu’elle a rencontré Adam, car elle a crédité la carrière emblématique de l’acteur de l’avoir convaincue de le rencontrer il y a plus de deux décennies.

Elle a jailli: “C’était dans un café et je me suis présenté et j’avais de grands cheveux violets et un manteau léopard vintage et Adam était dans ce que Adam porte tous les jours, un t-shirt baggy géant et un short baggy jusqu’au genou. Et cela ne ressemblait pas à un match visuellement, mais la raison pour laquelle nous y étions est parce que, comme tout le monde, j’étais fou de lui dans tout ce qu’il a fait et toutes les choses emblématiques qu’il a accomplies sur “Saturday Night Live”. Il faisait “Billy Madison ‘et’ Happy Gilmore ‘mais je viens, je ne sais pas ce que c’était, c’était un instinct, une prévoyance, mon cœur que je ne pouvais pas contrôler.

“Mais je lui ai dit, je sais que nous sommes destinés à travailler ensemble. Je sais que nous sommes un match et je te crois tellement. Je veux être comme [Audrey] Hepburn et [Spencer] Tracy même si nous ne leur ressemblons pas, mais je veux juste être dans ce partenariat avec vous. ”

Après avoir accepté le prix, Adam a rendu hommage à sa femme de plus de 16 ans, Jackie, qui l’a encouragé à jouer le rôle.

Il a dit: “Ma femme bada **, elle m’a donné les couilles pour jouer le rôle. J’avais peur et elle a dit:” Va te faire faire ça “et” Tu peux faire ça s ** t “, et nous répétions ensemble tout le temps. “

