Drew Barrymore surpris par la façon dont ses enfants gèrent la quarantaine

Drew Barrymore est surpris de voir à quel point ses enfants “gèrent” la quarantaine.

Le hitmaker “Miss You Déjà” insiste sur le fait que ses enfants – Olive, sept ans, et Frankie, six ans, qu’elle a avec son ex Will Kopelman – “se débrouillent très bien” avec la situation actuelle, où les gens ont été forcés de rester à la maison au milieu de la pandémie de Coronavirus.

Elle a dit: “Ils vont très bien et mon truc c’est que s’ils vont bien, alors je n’ai pas le droit d’être tout sauf bien. Les choses les affectent de manière étrange.” ”

Et Drew admet que les conversations «difficiles» pour elle et ses enfants sont difficiles à comprendre sur la façon dont ils ne peuvent pas voir leurs amis ou avoir des rencontres.

Elle a ajouté au magazine People: “C’était beaucoup de dialogue et de conversation au cours des semaines:” Puis-je avoir une fête d’anniversaire à un moment donné? ” C’est le fait de ne pas pouvoir voir les autres enfants et les playdates – ce sont des conversations plus difficiles que certains des morceaux plus grands que je me sens humble et étonné et reconnaissant qu’ils gèrent si bien. ”

Pendant ce temps, Drew a avoué avoir «pleuré tous les jours» en scolarisant ses enfants à la maison.

L’actrice de ‘Santa Clarita Diet’ a admis: “Je ne sais pas s’il y a de bons et de mauvais jours. Je pense qu’il y a de bonnes heures et de mauvaises heures. J’ai juste essayé de trouver une routine avec mes enfants. Allez faire du vélo, faire une promenade en voiture, casser la craie et faire de la marelle, des jeux de société, faire des choses dans de petites tasses et faire des signes et être inventif. Et puis l’école a commencé. Et tout est sorti par la fenêtre. La minute où j’ai pensé: ‘Oh, Je suis dans trois semaines. J’ai ça, “J’ai pleuré tous les jours, toute la journée. C’était comme chaque église et chaque état. C’était l’assiette la plus salissante que j’ai jamais tenue dans ma vie, pour être l’enseignant, le parent, le disciplinaire, le gardien. “

