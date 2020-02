Drew Carey pleure pendant un hommage radio à Ex Amie Harwick

Drew Carey a rendu hommage à son ancienne fiancée, le Dr Amie Harwick, lors de son émission Sirius XM vendredi.

Le Dr Harwick, un sexologue bien connu, est décédé tragiquement après une chute d’un balcon du troisième étage le 15 février. L’ex-petit ami de Harwick, Gareth Pursehouse, a été arrêté et accusé de son meurtre.

Au cours de l’émission “Friday Night Freak-Out” de Carey, le comédien a réfléchi émotionnellement à sa relation avec Harwick: “En septembre 2018, j’étais dans une belle, excellente et meilleure relation de ma vie avec une femme nommée Amie Harwick.”

Il a commencé à fondre en larmes, selon Gens: “Elle était une sexothérapeute et une défenseure de la santé mentale. Elle avait un doctorat et une maîtrise, et elle était belle et amusante, et se souciait profondément des gens et de l’amélioration de leur vie et était juste une joie d’être autour. J’étais tellement dans l’amour avec elle. “

Carey a ensuite rappelé comment il partagerait ses listes avec Harwick pour son émission de radio hebdomadaire. Une semaine en particulier se démarquait dans son esprit. “Cette semaine, j’ai dit:” Hé, j’ai fait un set pour vous. ” Et elle a dit: “Oh vraiment?” et j’ai dit: “Ouais.” Je l’ai joué pour elle et elle a pleuré. “

“Nous chanterions les mots dans nos oreilles”, a-t-il poursuivi. “Nous nous serions serrés les uns contre les autres et danserions dans la cuisine et danserions lentement dans la salle de bain, au bureau, au salon ou là où nous étions. Je la serrais et nous tiendrions les mains dans la voiture et l’écouterions. Nous chantions les uns aux autres. “

“Toutes ces chansons étaient si importantes pour nous et je veux les jouer pour vous, afin que vous puissiez entendre à quel point nous nous aimions à travers ces chansons”, a-t-il ajouté.

“Je veux juste dire, je suis tellement brisé”, a poursuivi Carey, exprimant combien il y avait encore d’amour entre lui et Harwick, malgré l’annulation de leurs fiançailles en 2018. “Même après notre rupture, nous nous aimions toujours très bien. Même si nous avons rompu les fiançailles, j’étais toujours tellement amoureux d’elle. Et elle m’a aimé en retour. “

“Je ne pourrais plus jamais entendre ces chansons sans penser à elle, donc ce prochain set est pour Amie Harwick, une belle personne qui ne méritait pas de mourir comme elle. Je l’aimais beaucoup”, a-t-il conclu.

Parmi les chansons de la set list figurent Frankie Valli et “Can’t Can’t My Eyes Off You” des 4 Seasons et “Old Fashioned Love Song” de Three Dog Night.

Après la mort de son ancienne fiancée, Carey a publié une déclaration tout en prenant congé de son émission “The Price is Right”.

“Amie et moi avons eu un amour que les gens ont de la chance d’avoir une fois dans leur vie. Elle était une force positive dans le monde, une championne infatigable et sans excuse pour les femmes et passionnée par son travail de thérapeute”, a-t-il déclaré. «Je suis submergé par le chagrin. Je voudrais vous remercier à l’avance de m’être donné, ainsi qu’à tous ceux qui ont aimé la vie privée d’Amie, alors que nous essayons de surmonter cette situation tragique.

La semaine dernière, le bureau du coroner du comté de Los Angeles a statué que la mort de Harwick était un homicide, attribuant la cause à des blessures contondantes. Jeudi, la porte-parole du coroner, Sarah Ardalani, a révélé que l’autopsie avait montré des signes de “strangulation manuelle”, affirmant qu’une “altercation” s’était produite avant la chute fatale.

