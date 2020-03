Dua Lipa demande aux fans de faire un don à l’appel d’urgence de l’ONU pour les réfugiés

2020-03-16 07:30:05

Dua Lipa a demandé à ses fans de faire un don à l’appel d’urgence des Nations Unies pour les réfugiés pendant la pandémie de coronavirus.

Dua Lipa exhorte ses fans à faire un don à l’organisation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au milieu de la pandémie de coronavirus.

La hitmaker «physique» – dont les parents kosovars et albanais se sont échappés du conflit dans les Balkans en 1992 – a demandé à ses 40,5 millions d’adeptes de penser aux «moins fortunés» qu’eux et de donner ce qu’ils peuvent à l’appel d’urgence de l’ONU pour obtenir la nourriture et les soins de santé à la communauté des réfugiés “vulnérables”.

Parallèlement à une photo avec son ami créateur de mode italien Giuliano Calza à la veille du nouvel an 2019, elle a écrit sur Instagram: “wow cette nuit, nous pensions vraiment que 2020 allait être celui qui … penserait à vous tous pendant cette période difficile et déroutante.

“Restez en sécurité, lavez-vous les mains, soyez avec vos proches et surtout, souvenez-vous et pensez à ceux qui ont moins de chance que vous.

“Les réfugiés sont parmi les plus vulnérables de cette planète, vivant souvent dans des endroits surpeuplés avec des services de santé limités.

“Les agences des Nations Unies travaillent dur pour s’assurer que ces personnes soient soutenues.

“Je sais que pendant cette période difficile, certains d’entre vous pourraient ne pas être en mesure de faire un don à l’appel d’urgence du HCR, mais si vous le pouvez, cela fait vraiment une différence pour protéger les réfugiés et leurs communautés d’accueil de COVID-19. Le lien d’amour est sur mon histoire x ( sic) ”

L’an dernier, la pop star de 24 ans a parlé de la visite d’un camp de réfugiés avec l’UNICEF au Liban et de la façon dont elle était “émue” de rencontrer de jeunes enfants avec des parents comme les siens, qui avaient fui des pays déchirés par la guerre. .

Elle a déclaré: “J’ai eu l’expérience la plus révélatrice.

“C’est personnel pour moi.

“Mes parents ont fui une région déchirée par la guerre et se sont construit une vie dans un nouvel endroit.

“Et chacun des enfants réfugiés que j’ai rencontrés a des parents comme les miens, qui ont essayé de prendre les meilleures décisions possibles pour leur famille.”

