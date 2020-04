Dua Lipa ‘en apprend tellement plus’ sur Anwar Hadid pendant le verrouillage du coronavirus

2020-04-22 16:30:05

Dua Lipa “en apprend tellement plus” sur son petit-ami Anwar Hadid pendant leur séjour d’auto-isolement ensemble.

La chanteuse de 24 ans romance le modèle – qui est le jeune frère de Gigi et Bella Hadid – depuis juin de l’année dernière, et le couple pratique actuellement la distanciation sociale ensemble dans un Airbnb au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Et Dua dit que passer autant de temps avec Anwar, 20 ans, a été “facile, amusant et relaxant”.

Elle a jailli: “Ça a été vraiment génial – facile et amusant et relaxant. Nous en avons profité parce que nous avons eu tout ce temps supplémentaire que nous ne nous attendions pas à passer du temps. Ce fut une explosion absolue, et nous ‘apprenons tellement plus les uns des autres. ”

Le couple passe la plupart de son temps à regarder des émissions de télévision et des films, et “coche lentement les choses”.

Dua a ajouté: “Nous avons une grande liste, et nous cochons lentement les choses. Nous avons regardé beaucoup de séries – ‘Ozark’, ‘Tiger King’, ‘Unorthodox’, ‘The Sinner’ – et puis quelques films plus anciens comme “Fear and Loathing in Las Vegas” et “Snatch” et “No Country For Old Men”. ”

La hitmaker “ Break My Heart ” n’a pas seulement pris congé, car elle a également fait la promotion de son nouvel album “ Future Nostalgia ”, qui a été publié une semaine plus tôt que prévu le 27 mars, après sa fuite en ligne.

Et Dua dit que la mise en place de performances à distance pour des apparitions dans des émissions telles que «The Late Late Show with James Corden» a été une «courbe d’apprentissage».

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Cela a été une courbe d’apprentissage énorme. Photographier dans un grand studio de télévision, vous avez toutes les lumières flashy et les caméras. Il s’agit de tirer le meilleur parti de ce que vous avez dans un espace domestique, puis d’essayer de rendre ça intéressant. Ça a été amusant, mais ça a été difficile. “

