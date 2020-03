Dua Lipa pense que le coronavirus enseigne aux gens à “ vraiment se connecter ”

2020-03-29 23:30:05

Dua Lipa pense que la pandémie de coronavirus a appris aux gens à “vraiment se connecter” les uns aux autres à un “niveau différent”.

La crise sanitaire mondiale actuelle oblige de nombreuses personnes à rester à la maison et à s’isoler loin de leur famille et de leurs amis, ce qui signifie qu’elles utilisent plutôt des moyens créatifs – tels que les appels vidéo – pour rester en contact avec leurs proches.

Et comme de nombreuses célébrités se tournent vers la diffusion en direct pour parler à leurs fans et jouer de la musique, Dua, 24 ans, a déclaré qu’elle espérait que les méthodes resteraient après que la pandémie “éclate”.

Quand NPR lui a demandé comment elle faisait pour héberger des performances diffusées en direct sur Instagram, elle a répondu: “Je suis en train d’apprendre en cours de route, de le comprendre. J’ai seulement, cette semaine, fait ma deuxième diffusion en direct sur Instagram C’est différent mais c’est une façon amusante de vraiment se connecter avec les fans et le public et je pense qu’il est intéressant de voir comment nous sommes quand nous sommes hors de notre zone de confort. Vous êtes en quelque sorte simplement dépouillé: vous êtes sur votre canapé , vous êtes dans votre salon. Vous êtes complètement nue et je pense que cela se connecte avec des gens à un niveau différent, car cela montre que nous sommes tous les mêmes et que nous sommes tous humains.

“Il y a beaucoup de beauté qui vient avec tout cela. Parfois, essayer de rendre des choses aussi intéressantes peut être difficile, mais je pense que c’est quelque chose que nous devons tous apprendre dans la nouvelle ère des médias sociaux. Je pense que même après cette pandémie nous espérons que bientôt, nous utiliserons tout ce que nous avons appris pendant cette période pour vraiment nous connecter avec des gens à un niveau différent. ”

Dua a sorti son nouvel album, ‘Future Nostalgia’, cette semaine, et a déclaré que même si elle était à l’origine “en conflit” à propos de la publication de son disque pendant l’épidémie de coronavirus – également connue sous le nom de Covid-19 – elle espère que cela aidera à distraire les gens de la crise.

Elle a dit: “Bien sûr, pendant cette période, je me suis sentie très conflictuelle et j’étais très confuse et je ne savais pas si nous devons sortir de la musique à ce moment-là parce que beaucoup de gens souffrent et il se passe beaucoup de choses dans le monde et on ne sait jamais vraiment quand est le bon moment.

“Mais aussi en disant que j’ai fait cet album pour échapper à toute anxiété, stress, opinion des autres, et pressions de même faire un deuxième album. Et je l’ai fait avec amour et je voulais juste m’amuser et je l’ai fait avec mon amis. Il s’agissait de s’éloigner de ça. Et j’ai l’impression que peut-être maintenant plus que jamais, c’est pourquoi cet album doit sortir. Vous savez? En tout cas, j’espère que cela éloigne les gens de ce qui se passe en ce moment et donne leur donner un moment pour danser et se déchaîner et oublier le monde extérieur. “

