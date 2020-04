Dua Lipa «pétrifiée» par des appelants à vélo

2020-04-02 15:30:06

Dua Lipa a parlé de son enfer d’appels de chats et de la façon dont sa nouvelle chanson ‘Boys Will Be Boys’ détaille son expérience effrayante en marchant trois minutes jusqu’à son appartement.

Dua Lipa était “pétrifiée de voir des garçons sur des vélos appeler des chats” autour de son domaine.

La pop star de 24 ans a révélé son morceau “Boys Will Be Boys”, sur lequel elle chante “mettre vos clés entre vos phalanges”, c’est se sentir en danger lorsqu’elle se rendait seule à son appartement et se sentir intimidée par le sexe opposé.

Elle a dit: “Je me souviens être rentré chez moi à pied, surtout en hiver, quand je descendais de mon bus et essayais juste de me rendre à mon appartement, qui était à trois minutes à pied de l’arrêt de bus, et que j’étais juste pétrifié de garçons à vélo chat autour du domaine. ”

Le hitmaker “Don’t Start Now” a parlé ouvertement de l’expérience de ses jeunes fans, “afin qu’ils se sentent vus et se sentent entendus et savent que nous traversons tous les mêmes choses”.

Dua n’a pas peur de dire ce qu’elle pense des problèmes qui la passionnent.

L’année dernière, la chanteuse de «New Rules» a critiqué le patron des Grammys, Neil Portnow, pour le manque d’artistes féminines nominées pour la prestigieuse cérémonie.

Et elle dit qu’elle ne sera pas réduite au silence, même si elle obtient un «contrecoup» pour avoir parlé.

Elle a ajouté: “Je reçois beaucoup de réaction pour avoir parlé, mais ce sont des choses qui me passionnent – et c’est tout.”

Dua a récemment admis qu’elle pensait que les femmes devaient “travailler un peu plus pour être prises au sérieux” dans le monde de la musique.

La chanteuse ‘Cool’ s’est ouverte sur l’inégalité qu’elle-même et ses collègues féminines pop rencontrent dans leur domaine de travail et sur la façon dont elle pense que les hommes sont souvent plus faciles à conduire.

Elle a dit: “Je pense que si j’étais un homme, les gens interpréteraient tout différemment.

“En tant qu’artiste, chaque petit mot que vous dites ou chaque petite chose que vous faites est lié à votre vie personnelle.

“Tout est disséqué, alors que si vous êtes un artiste masculin avec une guitare ou un piano, c’est comme” Ouais, bien joué. Vous avez tout écrit “.

“C’est instantanément authentique, alors qu’en tant que femmes, nous devons travailler un peu plus pour être prises au sérieux.

“C’est un fait, mais je ne pense pas que nous ayons peur de travailler dur car c’est une chose que nous avons dû faire toute notre vie.”

