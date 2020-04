Dua Lipa prévoit de ralentir

2020-04-22 11:30:06

Dua Lipa a appris à ne pas “vivre sa vie si vite” au cours des dernières semaines en se mettant en quarantaine à la maison.

Dua Lipa a appris à ne pas “vivre sa vie si vite” ces dernières semaines.

La hitmaker “New Rules” met en quarantaine à la maison avec son petit ami Anwar Hadid au milieu de la pandémie de coronavirus et elle a admis que l’expérience lui a appris à ralentir et à apprécier le fait que des “moments spéciaux” peuvent se produire même dans des moments calmes.

Elle a dit: “Je pense qu’au moins cela m’a appris que nous n’avons pas besoin de vivre la vie si vite.

“Pour moi, c’était toujours comme, ‘OK, quelle est la prochaine étape? Où dois-je aller? Où vais-je voyager? Pour quel spectacle arrive? Pourquoi dois-je répéter?” Tout ce genre de choses.

“Et cela m’a vraiment appris que les choses ne sont peut-être pas aussi urgentes qu’elles le paraissent et que nous pouvons aussi créer des moments vraiment significatifs et spéciaux depuis chez nous.”

Mais la star de 24 ans a admis qu’elle avait encore quelques “petits soucis” lors de la promotion de son nouvel album, “Future Nostalgia”, pendant la pandémie, mais essaie de s’amuser quand elle le peut.

Elle a ajouté au podcast «Pop Shop» de Billboard: «Je pense que je ne dirais pas la vérité si je me disais:« Ouais, tout va bien! Je peux juste faire tout ça!

“Même quand j’allais me lever et faire la performance de Jimmy Fallon, l’idée d’installer un écran vert tout seul dans le salon, j’ai eu l’aide de mon petit ami, mais ces petites mini-choses … elles peut être comme de petits soucis que j’ai.

“Je suis prêt et prêt à travailler autant que possible à la maison et à essayer de faire de mon mieux. Mais cela a été amusant. J’ai eu beaucoup de plaisir à faire des choses à la maison et juste une nouvelle expérience.”

Dua a récemment révélé qu’elle et Anwar passaient le temps à la maison à Londres en regardant beaucoup de télévision et de films.

Elle a dit: “J’ai regardé tellement de spectacles -” Ozark “,” Tiger King “,” The Night Of “,” The Outsider, Servant “, ai-je dit” Ozark “? Et beaucoup de films aussi.

“J’adore faire des listes, et normalement ce serait, par exemple, des listes de restaurants et d’endroits où aller et des choses à faire avec des amis, alors que maintenant ce sont des listes de films et des listes de séries.”

Mots clés: Dua Lipa, Anwar Hadid

Retour au flux

.