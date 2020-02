2020-02-05 12:30:04

Dua Lipa se sent beaucoup plus “confiante” quant à ses propres talents maintenant avec la sortie de son deuxième album.

Dua Lipa se sent beaucoup plus “confiante” quant à ses propres talents maintenant.

La hitmaker “Don’t Start Now” admet qu’elle “apprenait” encore avec son premier LP et maintenant, avec la sortie de son deuxième, “Future Nostalgia”, elle est prête à “revendiquer” sa place dans le monde.

Elle a dit: “Je suppose que je ne savais pas à quel point je me retenais presque d’une certaine manière parce que j’étais juste en train d’apprendre. Je commençais juste à avoir confiance en moi. J’apprenais mon métier. Je m’habituais à être dans un et la plupart du temps dans une pièce pleine d’hommes. Et être une fille vulnérable, âgée de 18, 19 ans, qui parle de sentiments et d’émotions très personnels est parfois intimidante. Maintenant, j’ai l’impression d’avoir revendiqué ma place dans le studio, et je sais exactement ce que je veux et je peux y aller et je peux simplement écrire. Je suis beaucoup plus confiant maintenant. ”

Et Dua admet que c’était “angoissant” de sortir sa nouvelle musique parce que le genre était tellement différent de ses vieux trucs.

Elle a ajouté: “C’est vraiment angoissant quand vous sortez une nouvelle chanson et c’est un peu différent de ce que vous avez sorti avant et vous ne savez pas comment les gens vont réagir et s’ils vont aimer. C’est une chose [to have] moi pensant que tout va bien. Je suppose que j’ai probablement eu la fièvre des cabines dans le studio depuis si longtemps. ”

Dua sentait qu’elle n’avait pas le temps de “simplement s’asseoir et répéter pour tout” pendant son premier album parce qu’elle était occupée à faire des tournées, à écrire et à faire des performances live.

Elle a dit à MTV News: “Sur mon dernier album, tout s’est passé si vite. Je tournais, j’écrivais et je faisais des émissions de télévision, et tout, que je n’ai pas l’impression d’avoir assez de temps pour m’asseoir et répéter pour Alors que maintenant, j’ai décidé: “Je vais d’abord terminer l’album. Ensuite, je veux parler de la création et des visuels et de ce que je veux faire pour la tournée.” Je veux m’assurer que [for] chaque fois que je fais, j’ai assez de temps de répétition pour pouvoir jouer une performance unique à chaque fois, même si c’est la même chanson. “

Mots clés: Dua Lipa

Retour au flux

.