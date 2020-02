Duchesse Catherine: Je veux apprécier les choses simples

2020-02-16 11:30:05

La duchesse royale britannique Catherine a révélé qu’elle était déterminée à apprécier les choses simples de la vie.

La royale de 38 ans – qui a des enfants Prince George, six ans, la princesse Charlotte, quatre ans et le prince Louis âgé de 21 mois – aime éliminer “toutes les complications” de sa vie et passer du temps de qualité avec sa famille bien-aimée.

La duchesse – qui a épousé le prince William en 2011 – a partagé: “Je pense que les choses qui résonnent vraiment le plus chez moi sont les choses simples. Je vois que même maintenant avec mes propres enfants, c’est en fait, … la vie est maintenant si occupée, tellement distrayant, et en fait parfois les choses simples comme regarder un feu un jour vraiment pluvieux offrent un tel plaisir.

«Je me souviens de mon enfance – faire les choses simples, faire des promenades ensemble – et c’est vraiment ce que j’essaie de faire avec mes enfants aussi, car cela supprime totalement toutes les complications, toutes les pressions en tant que parent.

“Et je pense que ces expériences signifient aussi beaucoup pour les enfants et le monde dans lequel ils se trouvent, ce qui est vraiment une véritable aventure pour eux.”

La duchesse essaie de se rappeler ses priorités de vie sur une “base quotidienne”.

La Royale britannique a également reconnu qu’elle et son mari sont tenus de faire face à leurs propres “complications” en tant que parents, en particulier à mesure que leurs enfants grandissent.

Apparaissant sur le podcast “Happy Mum, Happy Baby” de Giovanna Fletcher, elle a déclaré: “Je pense qu’en tant que parents, nous devons essayer de nous souvenir des complications de nos enfants qui grandissent, qu’en fin de compte, ce sont les choses vraiment simples qui comptent vraiment et si rien d’autre, c’est ce que j’essaie vraiment de me rappeler au quotidien. “

