Duchesse Meghan: Archie s’intéresse à «tout»

Meghan, duchesse de Sussex, a révélé que son fils Archie était “dans tout”, alors qu’elle discutait de son bébé de 10 mois avec un participant aux Endeavour Fund Awards.

L’actrice royale et ancienne actrice de 38 ans a assisté à l’un de ses derniers engagements royaux jeudi (05.03.20) alors qu’elle et son mari le prince Harry se préparent à prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Et lors de l’événement – qui a vu Meghan et Harry assister aux Endeavour Fund Awards – l’ancienne star de ‘Suits’ aurait parlé à un participant de son fils Archie de 10 mois, car elle a déclaré que le tot avait un intérêt pour “tout” en ce moment.

Claire Spencer a dit bonjour! magazine: “Elle a dit:” Oh oui, eh bien, il a maintenant 10 mois et est dans tout. ” ”

Archie serait resté au Canada tandis que Meghan et Harry, 35 ans, assisteraient à leurs derniers engagements royaux avant de se retirer des fonctions royales le 31 mars.

Pendant ce temps, une source a récemment déclaré que le tot est la “priorité” pour Harry et Meghan en ce moment, car ils veulent essayer de vivre en tant que “parents normaux” lorsqu’ils déménageront officiellement au Canada à la fin du mois.

L’initié a déclaré: “Archie est la priorité. Il s’agit toujours de prendre soin de lui et de mettre la famille en premier. C’est un enfant heureux – il aime rire. Archie et Harry passent un si bon moment ensemble. Et Meghan est une grande maman. Elle s’occupe beaucoup de lui. Ils essaient de vivre leur vie en tant que parents réguliers. ”

Et lors des Endeavour Fund Awards – où ils ont célébré les réalisations de militaires et de femmes blessés, malades et blessés qui ont participé à des défis sportifs et d’aventure – Harry a dit qu’il avait été dit par “beaucoup” de gens qu’ils avaient “son dos” à la suite de sa décision.

Il a déclaré: “Meghan et moi sommes si heureux d’être de retour ici avec vous, pour célébrer chacun de vous pour vos réalisations, votre service et votre résilience.

“Pour certains, la communauté militaire représente une fraternité ou une fraternité qu’aucune autre organisation ne peut offrir, et pour d’autres, c’est un mode de vie que vous ne voulez jamais quitter. Pour beaucoup d’entre nous, c’est les deux.

«Être en mesure de servir la Reine et le pays est quelque chose dont nous sommes tous fiers à juste titre, et cela ne nous quitte jamais.

“Beaucoup d’entre vous ce soir m’ont dit que vous m’avez soutenu, eh bien je suis aussi là pour vous le dire, j’ai toujours le vôtre.”

