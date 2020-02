Duffy allègue qu’elle a été violée et maintenue en captivité

2020-02-25 20:00:05

Duffy a affirmé qu’elle avait été “violée, droguée et détenue”, ce qui l’a forcée à prendre une décennie sous les projecteurs pour “récupérer”.

La chanteuse de 35 ans a été loin des projecteurs depuis la sortie de son deuxième album studio “Endlessly” en 2010, et a maintenant révélé la raison de sa “disparition”, car elle allègue qu’elle a subi une expérience déchirante dans laquelle elle a été agressée sexuellement et maintenue “captive pendant quelques jours”.

Écrivant dans une publication Instagram, elle a déclaré: “Vous ne pouvez qu’imaginer combien de fois j’ai pensé à écrire ceci. La façon dont je l’écrirais, ce que je ressentirais par la suite. Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi c’est le bon moment, et ce qui me passionne et me libère de parler, je ne peux pas l’expliquer.

“Beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’est arrivé, où ai-je disparu et pourquoi. Un journaliste m’a contacté, il a trouvé un moyen de me joindre et je lui ai tout dit l’été dernier. Il était gentil et c’était tellement incroyable de finalement parler .

“La vérité est, et croyez-moi, je vais bien et en sécurité maintenant, j’ai été violée et droguée et maintenue en captivité pendant quelques jours.”

La chanteuse de “Mercy” dit qu’elle “se remet” depuis plusieurs années et a choisi de ne pas revenir sous les projecteurs plus tôt parce qu’elle ne voulait pas “montrer au monde la tristesse [her] yeux”.

Elle a ajouté: “Bien sûr, j’ai survécu. La guérison a pris du temps. Il n’y a pas de moyen léger de le dire. Mais je peux vous dire au cours de la dernière décennie, les milliers et les milliers de jours que je me suis engagé à vouloir ressentir à nouveau le soleil dans mon cœur. , le soleil brille maintenant.

“Vous vous demandez pourquoi je n’ai pas choisi d’utiliser ma voix pour exprimer ma douleur? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandé, comment puis-je chanter du cœur s’il est brisé? Et lentement, il sans interruption. ”

Duffy – dont le vrai nom est Aimee Anne Duffy – prévoit de détailler son expérience présumée dans une interview à venir, mais a exhorté ses fans à respecter la vie privée d’elle et de sa famille.

Elle a conclu sa publication sur Instagram: “Dans les semaines suivantes, je publierai une interview orale. Si vous avez des questions, j’aimerais y répondre, dans l’interview orale, si je le peux. J’ai un amour sacré et une sincère appréciation pour votre gentillesse au fil des ans. Vous avez été amis. Je tiens à vous remercier pour ce x

“S’il vous plaît, respectez ceci est un geste doux pour moi de faire, pour moi-même, et je ne veux aucune intrusion dans ma famille. S’il vous plaît, soutenez-moi pour en faire une expérience positive.”

