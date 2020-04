Duffy dit qu’elle a été droguée, emmenée à l’étranger et violée

Duffy a expliqué en détail une épreuve traumatisante d’un mois qui, selon elle, a conduit à une décennie d ‘«horreurs».

La chanteuse, qui a publié son histoire pour la première fois en février, a publié un long article de blog au cours du week-end intitulé “La cinquième maison.” Dans le post, elle a détaillé ce qui lui est arrivé, les conséquences dévastatrices et a expliqué pourquoi elle avait décidé de s’exprimer maintenant.

Notant qu’il y a une pandémie mondiale en ce moment, la chanteuse a déclaré qu’elle ne pense pas “qu’il y ait jamais un bon moment” pour partager des histoires comme celle-ci. Elle espérait seulement que sa vérité pourrait offrir “un certain réconfort pour sortir de l’obscurité” et aider ceux qui “ont souffert de la même manière”.

“C’était mon anniversaire, j’ai été droguée dans un restaurant, j’ai ensuite été droguée pendant quatre semaines et j’ai voyagé dans un pays étranger”, écrit-elle. “Je ne me souviens pas être monté dans l’avion et me suis retrouvé à l’arrière d’un véhicule de voyage. J’ai été mis dans une chambre d’hôtel et l’agresseur est revenu et m’a violée. Je me souviens de la douleur et j’ai essayé de rester consciente dans la chambre après ça. arrivé.”

“Je suis restée coincée avec lui pendant un autre jour, il ne m’a pas regardé, je devais marcher derrière lui, j’étais un peu consciente et renfermée”, a-t-elle poursuivi. “J’aurais pu me débarrasser de lui. J’envisageais de m’enfuir dans la ville ou la ville voisine, alors qu’il dormait, mais sans argent et j’avais peur qu’il appelle la police pour moi, pour s’être enfui, et peut-être qu’ils pourraient suivre moi en tant que personne disparue. “

Elle a dit que l’homme a continué de la droguer chez elle. “Je ne sais pas s’il m’a violée là-bas pendant cette période”, a-t-elle ajouté, avant de dire qu’elle s’était enfuie en “fuyant dans les jours qui ont suivi”.

Après ce qui s’est passé, Duffy a déclaré qu’elle envisageait de disparaître complètement du public. Elle s’inquiétait également de ce qui se passerait quand et si elle retournait dans le monde de la musique, ce qui la conduirait à lui demander “ce qui lui est arrivé” en son temps hors des projecteurs. Ne voulant pas mentir, elle s’est ouverte sur sa situation.

Elle a dit que d’autres lui avaient dit de ne pas parler de ce qui s’était passé, affirmant qu’elle “finirait à peu près toutes les chances [she had] de refaire de la musique en public “si elle le faisait.

Duffy a déclaré qu’elle s’était finalement confiée à deux policières, avant de parler à un psychologue. “L’identité du violeur ne devrait être gérée que par la police, et c’est entre moi et eux”, a-t-elle ajouté.

La chanteuse a déclaré qu’elle était “en fuite” au cours de la dernière décennie, expliquant comment elle avait déménagé “cinq fois dans les trois ans qui ont suivi, sans jamais se sentir à l’abri du violeur”. Elle a finalement trouvé la paix dans «la 5e maison» – d’où vient le nom de son article de blog – où elle a trouvé «la stabilité pour récupérer».

“Je sentais qu’il ne pouvait pas me trouver dans la 5ème maison, je me sentais en sécurité. Je me sens en sécurité maintenant”, a-t-elle ajouté.

Elle a terminé le post en disant qu’elle pouvait désormais laisser derrière elle les horreurs des 10 dernières années, “à qui appartient le passé”. Elle a ajouté: “J’espère que plus ‘Qu’est-il arrivé aux questions de Duffy’ maintenant tu sais … et je suis libre.”