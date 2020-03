Duffy sort sa première musique après avoir révélé un enlèvement et un viol

La chanteuse Duffy revient lentement sous les projecteurs, abandonnant sa première chanson originale en une décennie après avoir révélé en février qu’elle s’était retirée du public après un complot d’enlèvement horrible.

L’interprète de 35 ans n’a pas publié sa chanson, “Something Beautiful”, officiellement et l’a envoyée par e-mail directement à Jo Whiley à la BBC Radio 2. Dans son message, elle a dit qu’elle espérait que cela pourrait être “agréable” pour toute personne actuellement auto-isolée grâce à la pandémie de coronavirus.

“J’espère que vous allez bien et que vous restez en sécurité”, a-t-elle commencé son message, qu’elle a également publié sur Instagram. “Je voulais vous envoyer ceci pour jouer à la radio, si vous voulez. Vous avez peut-être lu les mots que j’ai écrits il y a quelques semaines, je me sens plus libre.”

“J’ai essayé de donner suite à une interview parlée, mais c’est plus difficile que je ne le pensais, je ferai un suivi par écrit bientôt”, a-t-elle poursuivi. “Universal Music & personne ne sait que je fais ça. Ils ne seront pas fous, ce sont des gens adorables.”

“Alors, voici une chanson… voici” Something Beautiful. ” C’est juste quelque chose pour vous de jouer des gens à la radio en ces temps troublants, si vous aimez la chanson bien sûr “, a-t-elle ajouté. “Si ça remonte le moral.”

Notant qu’elle ne prévoit pas de le publier en tant que célibataire, Duffy a déclaré qu’elle “pensait juste qu’un petit quelque chose pourrait être agréable pour les gens s’ils sont à la maison, en lock-out”.

Dans un article depuis février supprimé, Duffy a expliqué en détail pourquoi elle s’était retirée des projecteurs ces dernières années.

“La vérité est, et croyez-moi, je vais bien et en sécurité maintenant, j’ai été violée et droguée et maintenue en captivité pendant quelques jours”, a-t-elle révélé. “Bien sûr, j’ai survécu. La récupération a pris du temps. Il n’y a pas de moyen léger de le dire. Mais je peux vous dire au cours de la dernière décennie, les milliers et les milliers de jours que je me suis engagé à vouloir ressentir à nouveau le soleil dans mon cœur, le soleil brille maintenant. “

À l’époque, elle a dit qu’elle finirait par faire une “interview parlée”, demandant aux fans de respecter sa vie privée jusque-là et “s’il vous plaît, soutenez-moi pour que cela soit une expérience positive”.