Dwayne Johnson et Lauren Hashian sont “ encore meilleurs auditeurs ” depuis le verrouillage

Dwayne Johnson et son épouse Lauren Hashian sont devenus “de meilleurs auditeurs et communicateurs” depuis le lock-out.

La star de ‘Jumanji: Bienvenue dans la jungle’ est mariée à Lauren depuis 2019 et depuis qu’ils s’isolent ensemble dans la maison au milieu de la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: “Nous avons réalisé un peu rapidement à quel point il était essentiel pour nous d’être ultra prévenants, attentionnés et empathiques les uns envers les autres. Soyez encore meilleurs auditeurs. Encore meilleurs communicateurs. Reconnaissez que pendant ces périodes, nous ne fonctionnons pas à pleine capacité et la capacité d’intelligence émotionnelle comme nous le sommes habituellement. Vous allez devenir sournois, colérique et vous pouvez vous éclater. ”

Et Dwayne a plaisanté en disant qu’il avait un excellent moyen d’arrêter tout argument.

S’exprimant lors d’une séance de questions / réponses avec les fans, il a ajouté: “Lorsque cela se produit, prenez votre partenaire par les épaules, comme j’ai attrapé Lauren. Regardez-les directement dans les yeux et dites avec [100 percent] conviction, “bébé, tu ne te trompes pas … tu n’as tout simplement pas l’habitude d’avoir raison”, puis compte les secondes qu’il te faut pour rire du ventre. ”

Pendant ce temps, la star de 47 ans a précédemment révélé qu’il refusait de publier ses séances d’entraînement sur les réseaux sociaux pendant le verrouillage de COVID-19 parce qu’il ne voulait déranger personne car sa salle de gym est bien meilleure que ce que les gens ont à la maison.

Il a dit: “Je ne poste pas mes séances d’entraînement, car je suis sensible à des millions d’entre vous dans le monde qui ne peuvent pas s’entraîner dans vos gymnases locaux et vous êtes coincé à la maison. Je me sentirais comme un a ** trou et ce n’est pas mon style. Sache juste que je travaille extrêmement dur et je veux que vous recommençiez à travailler aussi vite que possible. “

