Dwayne Johnson fait une affirmation audacieuse sur la façon dont Black Adam s’en sortirait dans une bataille avec la Justice League

Dwayne Johnson – alias The Rock – a des affirmations audacieuses sur Black Adam. Johnson incarne le personnage emblématique de DC dans un prochain film qui ne manquera pas de faire bouger les choses dans l’univers étendu de DC. Nous avons hâte de voir Johnson incarner le personnage, mais il a récemment excité les fans en disant que Black Adam gagnerait facilement dans une bataille contre la Justice League.

Dwayne Johnson | Kevin Winter / .

Dwayne Johnson se prépare pour le film “Black Adam”

Johnson a confirmé qu’il jouera le héros éponyme

dans le prochain film de DC, Black Adam. Le film est le premier du personnage

une sortie en solo dans le DCEU et le tournage commenceront cet été (en supposant

retardé en raison de la pandémie de coronavirus).

Au fil des ans, Black Adam est devenu un favori des fans de DC Comics. Les créateurs l’ont initialement présenté comme le capitaine Marvel, alias Shazam, le principal ennemi. Dans son histoire d’origine, Black Adam était censé prendre la place de Shazam mais est devenu mal à la place.

Les récents développements dans les bandes dessinées ont transformé Black Adam en

plus d’un anti-héros. Le personnage a à peu près les mêmes pouvoirs et

capacités comme Shazam, y compris la force et l’endurance surhumaines, le vol,

contrôle de la foudre et invulnérabilité.

Bien que Black Adam soit l’un des méchants les plus emblématiques de tous

temps, les commentaires de Johnson à propos de sa défaite de toute l’équipe de Justice League sont

sûr de susciter la controverse parmi les fans.

Dwayne Johnson affirme que la Justice League n’est pas de taille pour Black Adam

Johnson n’a tiré aucun coup quand on lui a récemment demandé comment Black Adam ferait dans un match contre la Justice League. Selon ., l’ancien lutteur a déclaré aux fans sur les réseaux sociaux que Black Adam finirait facilement en tête si la Justice League tentait de le vaincre.

“” Quelle chance la Justice League a-t-elle contre une colère

Black Adam? “Quel est ce terme, aucune chance en enfer. [Laughs],” Dwayne Johnson

partagé.

DC n’a pas beaucoup parlé de Black Adam, mais Johnson a révélé quelques indices sur l’histoire du film. L’acteur a révélé que le film est basé sur les histoires les plus récentes de Black Adam, ce qui signifie qu’il sera plus un anti-héros qu’un méchant direct.

Dwayne Johnson a également expliqué comment le film introduirait les fans à la Justice Society of America, mettant en place un futur projet dans le DCEU (et donnant à Black Adam plus de personnages à combattre).

DC prévoit de sortir trois projets en 2021. Mis à part Black Adam, le studio présentera The Batman, avec Robert Pattinson, et The Suicide Squad, réalisé par James Gunn.

Est-ce que ‘Black Adam’ sera retardé?

La pandémie de coronavirus a durement frappé Hollywood et DC n’est pas

à l’abri de la crise. Lors de sa session de questions / réponses sur les réseaux sociaux, Johnson

a admis que le tournage de Black Adam pourrait être retardé cet été.

“Je suis très excité par Black Adam au fait, j’ai été

s’entraînant très, très dur pour ce rôle. Nous devions commencer à le filmer

en été, en juillet, et on verra. Je ne sais pas trop si c’est encore

va se produire – ou, du moins, si nous commençons toujours à tourner en juillet, mais cela

tous fonctionnent de la manière que cela signifie », a-t-il expliqué.

DC a prévu la sortie de Black Adam dans les salles à la fin de 2021. Si la production s’arrête, il est possible que le studio repousse également la date de la première.

Le studio a déjà reporté plusieurs projets à venir. Merveille

Woman 1984 et In the Heights devaient ouvrir dans les cinémas de

Juin. On ne sait pas quand les salles de cinéma rouvriront, mais les fans sont

des films pleins d’espoir recommenceront à sortir cet été.

Bien que Black Adam puisse être retardé, il semble que DC soit

aller de l’avant avec le projet quoi qu’il arrive.

Qui affrontera Black Adam dans son premier film indépendant?

Compte tenu des commentaires de Dwayne Johnson sur la Justice League,

les fans ont déjà commencé à spéculer sur les personnages que Black Adam pourrait combattre

dans le prochain film.

Dans cet esprit, plusieurs personnages appartenant à la JSA sont probablement des candidats. Cela comprend le sorcier Shazam (Djimon Hounsou), qui a été brièvement montré dans Shazam! avant de transmettre ses pouvoirs au personnage de Zachary Levi.

Les fans pourraient également voir Hawkman, Hawkgirl, Doctor Fate et Jay Garrick, alias The Flash, apparaître dans Black Adam, bien que tout dépende de la direction dans laquelle le film va. Nous ne savons pas non plus qui jouera l’un des personnages, au cas où ils seraient inclus dans le film.

Quoi qu’il arrive, il est clair que Dwayne Johnson pense que Black Adam est supérieur à tous, une idée que les fans continueront de débattre.

Black Adam devrait ouvrir dans les cinémas en décembre

2021.