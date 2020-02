Dwayne Johnson fier du camée Taylor Swift

2020-02-28 08:30:05

Dwayne ‘The Rock’ Johnson était ravie de faire son apparition dans le nouveau clip de Taylor Swift, ‘The Man’, en tant que voix de son personnage.

L’acteur de 47 ans – qui a prêté sa voix au personnage masculin que la star joue dans le clip promo – a félicité son ami pour le “grand message” qu’elle promeut dans son nouveau morceau “The Man” et a admis qu’il s’agissait d’un l’honneur d’être impliqué dans le projet, bien qu’il plaisante, il veut faire plus avec elle la prochaine fois.

Il a tweeté: “Félicitations mon ami! Mon plaisir d’exprimer L’HOMME. Quelle transformation et surtout, grand message sur l’égalité des femmes et l’importance d’être honnête et gentil avec les gens. Ensuite, nous chantons notre duo. Vous apportez la guitare , Je vais apporter la tequila [guitar and drink emojis] (sic) ”

Le message de la star de «Moana» est venu en réponse à Taylor pour le remercier d’être impliqué dans le projet et d’être toujours «si favorable» à son travail.

Elle a écrit sur Twitter: “Je suis assise ici à me demander à quel point je suis heureuse que le clip de The Man soit sorti. Je veux dire merci à tant de gens – Je dois remercier @TheRock d’avoir exprimé The Man et d’être si favorable à ma musique pour ans (et maintenant mes débuts de réalisateur!) – (sic) ”

La vidéo présente également des apparitions en camée du père de Taylor, Scott Swift, en tant qu’arbitre de tennis, Tik Tok étoiles Loren Gray, Dominic Toliver et Jayden Bartels, et le ‘Moi!’ styliste et maquilleuse du hitmaker, Joseph Cassell et Lorrie Turk.

La star de 30 ans est connue pour les “oeufs de Pâques”, ou messages cachés, qu’elle met dans ses clips et les images de son dernier clip faisant apparemment référence à ses querelles avec l’ancien patron du label Scott Borchetta et le magnat de la musique Scooter Braun, qui détient désormais les droits de ses premiers enregistrements, notamment avec une pancarte «No Scooters» entourée de graffitis portant les titres de ses précédents albums.

