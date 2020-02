Dwayne Johnson publie un éloge funèbre à son père sur Instagram

2020-02-08 23:30:04

Le lutteur devenu acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson a publié une vidéo de son éloge funèbre aux funérailles de son père sur Instagram.

La star de cinéma de 47 ans – dont le père, Rocky, est décédé en janvier à l’âge de 75 ans – a partagé son éloge sincère sur la plate-forme de médias sociaux.

Le lutteur devenu acteur – dont le père était également lutteur professionnel – a sous-titré le clip vidéo: “Papa, tu as vécu une vie pleine de sens

“Vous traînez en flèche et encore plus dur, vous avez changé les comportements durs des gens envers un homme de couleur.

“Ouvrir la voie pour moi, ma famille et les générations à venir.

“Vous nous avez aimés avec la capacité dont vous pouviez – compte tenu de tous les dons.

“M’a élevé avec une main de fer et un amour compliqué et dur.

“Un amour que maintenant, en tant que père et homme, j’ai appris à affiner en élevant mes propres enfants.

“J’aimerais avoir encore un coup de feu. Pour dire encore une chose. Vous avez été pris trop vite. J’ai glissé à travers mes mains.

“Mais vous étiez tellement aimés, viviez une culture si pleine et définie et maintenant vous vous reposez bien.

“Paisiblement. Et cela fait sourire mon cœur.

“Je t’aime et maintenant j’ai un ange à appeler par son nom.

“Je te verrai plus loin, Soulman.

“Jusqu’à ce qu’on se rencontre à nouveau.

“Votre fils (sic)”

En janvier, Dwayne a admis que “rien” n’aurait pu le préparer à la mort de son père.

Le père de la star de ‘Jumanji: The Next Level’ est décédé subitement d’une crise cardiaque et Dwayne s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait écrit l’éloge funèbre.

S’adressant à Instagram, l’acteur hollywoodien a écrit: “C’était amusant … J’ai écrit beaucoup de choses au fil des ans, mais rien ne m’a préparé pour celui-ci … #eulogy #mydad #soulman (sic)”

