Dwayne Johnson: Rien ne pouvait me préparer à la mort de mon père

Dwayne ‘The Rock’ Johnson admet que “rien” ne pourrait le préparer à la mort de son père.

Le père de la star de ‘Jumanji: The Next Level’, Rocky, est décédé subitement d’une crise cardiaque plus tôt cette semaine et Dwayne s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait écrit l’éloge funèbre.

S’adressant à Instagram, il a écrit: “C’était amusant … J’ai écrit beaucoup de choses au fil des ans, mais rien ne m’a préparé pour celui-ci … #eulogy #mydad #soulman (sic)”

L’acteur de 47 ans a récemment parlé du décès de son père, a admis qu’il avait souffert d’une “crise cardiaque massive” et a également remercié ses fans pour leur soutien.

Dans une longue vidéo postée sur Instagram, il a déclaré: “Beaucoup d’entre vous voulaient savoir ce qui était arrivé à mon père. Il ne se sentait pas bien, avait lutté contre un rhume et une infection et mardi il avait ce qu’on appelle une veine profonde thrombose, qui est essentiellement un caillot dans la jambe. C’était un gros caillot sanguin qui s’est libéré, a remonté son corps et est allé directement dans ses poumons, a coagulé ses poumons et il est mort très rapidement d’une crise cardiaque massive, tout comme Cela m’a rassuré de savoir que cela ne s’est pas prolongé. Il souffrait depuis très, très longtemps … Je voulais juste m’arrêter en ce dimanche très béni pour dire merci merci beaucoup.

“Mon cœur est tellement plein de gratitude. Vous avez remonté le moral d’une manière que j’espère que vous pouvez imaginer. Comme vous le savez, j’ai perdu mon vieil homme il y a quelques jours. Je l’ai perdu comme ça, je n’ai pas eu chance de lui dire au revoir. Je donnerais tout de suite pour lui faire un gros câlin et un gros bisou avant qu’il ne passe et juste dire merci et je t’aime et je te respecte. Mais je n’ai pas eu une chance de le dire, mais telle est la vie, comme beaucoup d’entre vous le savent. “

