Dwayne Johnson Sitcom «Young Rock» à propos de ses folles «années de formation» à NBC

Bouge “Jeune Sheldon,” il y a un autre jeune personnage célèbre à la télévision, et ce gars est bien plus grand que Sheldon Cooper. NBC s’associe à Dwayne Johnson pour raconter l’histoire de “Young Rock” sous forme de sitcom avec un engagement de 11 épisodes.

C’est une énorme déclaration de confiance envers Johnson, qui produira et mettra en scène un acteur, et son éducation tumultueuse. L’ancien lutteur a rebondi autour de maisons à Hawaï, au Tennessee et en Pennsylvanie pendant ses années de lycée et a eu plus d’un contact avec la loi avant de trouver concentration et direction avec le football.

Il est actuellement difficile de savoir exactement quelles parties de la vie de Johnson seront explorées – ses premières années ont été consacrées à la liaison de la Nouvelle-Zélande à la Caroline du Nord et au Connecticut. En d’autres termes, cela ressemble à un spectacle qui pourrait reprendre et déménager chaque saison dans un tout nouveau décor tout en restant quelque peu fidèle à la vie.

On ne sait pas non plus quel rôle Johnson pourrait jouer dans la série. En ce qui concerne sa vie, il pourrait servir à titre de narrateur, comme Jim Parsons fait pour “Young Sheldon”, ou peut-être qu’il fera des segments de tête parlante à l’écran à la “Famille moderne.” Il pourrait également jouer un tout nouveau rôle dans la série en tant que proche de la famille Johnson, ou même en faire partie.

Le communiqué de presse officiel de NBC déclare: “Johnson apparaîtra dans chaque épisode car l’accent et l’inspiration de la série porteront sur ses années de formation”, mais ce n’est pas particulièrement clair ni utile sur le rôle qu’il jouera dans l’histoire en cours.

Avec “Ballers” sur HBO, il pourrait bien trouver le temps dans son calendrier ridiculement chargé (il est déjà l’hôte et l’EP de “The Titan Games”, est toujours impliqué avec la WWE de temps en temps et il y a une énorme carrière cinématographique) pour une présence assez importante sur la série.

Le créateur de “Fresh Off the Boat” Nahnatchka Khan – qui supervisera la série – et co-EP de cette émission, Jeff Chiang a co-écrit le script pilote, qui a clairement impressionné les cuivres de NBC pour aller directement à la série.

Et qui sait, peut-être que Johnson s’impliquera davantage du côté de l’écriture de cette série. Il a prouvé qu’il était un gars drôle à maintes reprises, plongeant même son– eh bien, disons simplement qu’il a eu un très bon retour quand le comédien Adam Ray l’a mis au défi de faire correspondre Gwyneth Paltrow’s bougies parfumées “vagin” avec celui qui sent ses boules.

Johnson a répondu de manière hilarante au défi en répondant: “Frère, j’ai essayé de faire ces bougies mais j’ai continué à brûler mes boules. Alors je suis passé au shampooing #scentofsac.”

Même Paltrow elle-même n’a pas pu gérer l’échange, commentant: «C’est une f # roi inestimable.

Pareil, Gwyneth. Même.

