Dwayne «The Rock» Johnson promet de «protéger» ses filles

Dwayne ‘The Rock’ Johnson jure de “protéger” ses filles pour “le reste” de sa vie, car il les encourage à comprendre qu’elles “peuvent tout faire”.

La star de ‘Jumanji: The Next Level’ est le père de Simone, 18 ans, qu’il a avec son ex-femme Dany Garcia, ainsi que de Jasmine, quatre ans, et de Tiana Gia, 23 mois, tous deux qu’il a avec sa femme actuelle, Lauren Hashian.

Et dans un message marquant la Journée internationale de la femme dimanche (08.03.20), Dwayne a encouragé sa progéniture à se considérer comme “géniale” et “très intelligente”.

S’adressant à sa plus jeune fille Tiana, il a déclaré dans la vidéo: “Pouvez-vous dire que je suis une jolie fille? Plus important encore, pouvez-vous dire que je suis une fille géniale. Je suis une fille intelligente. Je suis une fille très intelligente. ”

Tiana lui répète les phrases, puis il lui fait dire: «Je peux tout faire».

Et dans la légende de la vidéo, Dwayne a écrit: “Le monde aura un jour des nouvelles de toi aussi, mon petit amour fort. Et je ne peux pas te promettre que je t’aimerai pour le reste de ta vie, mais tu as mon Je t’aimerai et je te protégerai pour le reste de la mienne. #internationalwomensday # Fatherdaughter # tiaj (sic) ”

L’acteur de 47 ans a également partagé des messages distincts en l’honneur de ses deux autres filles.

Parallèlement à un selfie de lui-même et de Jasmine, il a écrit: “Pōmaikaʻi. Béni, fort et le monde aura de vos nouvelles un jour. #Internationalwomensday #fatherdaughter #jasminej (sic)”

Alors qu’une image de lui-même et de Simone était sous-titrée: “Respectez le sol sur lequel vous marchez, protégez le nom que vous portez et tracez votre propre chemin @wwenxt @wwe. . #internationalwomensday #fatherdaughter #simonej (sic) ”

Son hommage à Simone vient après qu’il a été récemment révélé qu’elle suivra les traces de son père en s’entraînant pour devenir une superstar de la WWE.

En annonçant la nouvelle sur Instagram, elle a écrit: “À la petite fille qui est tombée amoureuse de la lutte et a dit” ce sera ma vie un jour “, ceci est pour vous. Je suis humiliée, reconnaissante et prête à travailler. ceci. (sic) “

