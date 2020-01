2020-01-17 17:30:05

Dwayne ‘The Rock’ Johnson a avoué qu’il avait “mal” suite à la mort subite de son père Rocky en début de semaine.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson souffre après la mort de son père Rocky.

La star de “Fast and Furious” s’est rendue sur Instagram vendredi (17.01.20) pour rendre hommage à son défunt père, décédé mercredi (15.01.20) à l’âge de 75 ans, admettant qu’il avait été “arraché à lui afin rapide sans avertissement “.

Dans un hommage émotionnel à son défunt père, il a écrit: “Je t’aime. Tu as brisé les barrières de couleur, tu es devenu une légende du ring et tu as frayé un chemin à travers ce monde. J’étais le garçon assis sur les sièges, te regardant et t’adorant, mon héros de loin. Le garçon que tu as élevé pour être toujours fier de nos cultures et fier de qui et de ce que je suis. Le garçon que tu as élevé avec le plus grand amour. Le travail intense. La main dure. Le garçon adorant qui voulait savoir seulement vos meilleures qualités. Qui a grandi pour devenir un homme se rendant compte que vous aviez d’autres côtés profonds et complexes qui devaient être tenus et compris. Fils à père. Homme à homme.

“C’est à ce moment que mon adoration s’est transformée en respect. Et mon empathie s’est transformée en gratitude. Reconnaissant que tu m’as donné la vie. Reconnaissant que tu m’as donné les leçons inestimables de la vie. traversé de l’autre côté. Mais vous avez été arraché à moi si vite sans avertissement. Parti en un instant et sans revenir. J’ai mal. Mais nous savons tous les deux que c’est juste de la douleur et ça va passer. Maintenant, je ‘ Je porterai votre éthique de mana et de travail avec moi, car il est temps de passer à autre chose parce que j’ai ma famille à nourrir et à accomplir. ”

Et le lutteur de 47 ans devenu acteur a félicité son défunt père – dont la cause de la mort n’a pas été révélée publiquement – pour avoir vécu une vie “pleine, très dure, brisant la barrière”.

Il a ajouté dans le long article: “Enfin, je veux que vous reposiez votre âme pionnière, Soulman. Sans douleur, sans regret, satisfait et à l’aise. Vous avez vécu une vie très complète, très dure, brisant la barrière et laissé tout cela dans le Je t’aime papa et je serai toujours ton fils fier et reconnaissant. Repose-toi haut. #ripsoulman #rockyjohnson (sic) “

Mots clés: Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Rocky Johnson

