2020-02-22 22:30:05

Dwyane Wade a admis qu’il était “toujours effrayé” en tant que parent.

Dwyane Wade a “toujours peur” en tant que parent.

Le basketteur – qui a Zaya, 12 ans et Zaïre, 18 ans, avec son ex-femme Siohvaughn Funches, ainsi que Xavier, six ans, avec Aja Metoyer, et Kaavia, 15 mois, avec son épouse Gabrielle Union – admet qu’il est très nerveux en tant que papa mais a “peur d’une manière différente” maintenant son fils aîné à 18 ans.

S’adressant au magazine People, il a déclaré: “J’ai peur d’une manière différente maintenant. Maintenant, il a 18 ans et je me dis:” Il est sur le point d’aller à l’université “- j’ai encore plus peur. Quand un enfant est né, ils ne sortent pas avec une brochure qui dit, “D’accord, ce sont les instructions pour ce gamin.” Donc, vous venez de comprendre et essayez d’aider à élever quelqu’un qui est bon et gentil, et juste les caractéristiques que vous voulez que vos enfants aient, espérons-le. Et c’est déjà en vous. Vous avez peur parce que vous ne voulez pas gâcher; vous Je ne veux pas que quelque chose leur arrive. Mais je pense qu’en fin de compte, nous avons tous en nous pour aider à diriger quelqu’un, que ce soit vos enfants, filleul ou filleule, nièce ou neveu, collègue – nous avons tous cela en nous pour conduire. Ce n’est pas différent lorsque vous avez un enfant. ”

Pendant ce temps, Dwyane avait précédemment révélé qu’il espérait que la décision de sa fille de devenir transgenre aiderait d’autres familles.

La superstar de la NBA a déclaré: “J’ai eu du mal à savoir à quel point je voulais en parler dans le document. En fait, je n’en parlais pas beaucoup, mais je savais que si je le mettais dans le document, ce serait un grand conversation …

“Nous avons eu du mal avec ce que les gens diraient à propos d’une jeune de 12 ans qui prend une décision concernant sa vie. Mais nous connaissons aussi notre enfant. Nous avons traversé tellement de choses différentes que d’autres personnes et d’autres familles traversent et ils nous remercient d’avoir parlé C’est ce que nous essayons de faire. Nous savons qu’il y a d’autres familles qui s’occupent de leur enfant et qui se connaissent. “

Mots clés: Dwyane Wade, Gabrielle Union

Retour au flux

.