Dwyane Wade: C’était la «chose la plus difficile» de dire à Gabrielle Union qu’il avait eu un enfant avec quelqu’un d’autre

2020-02-15 23:30:05

Dwyane Wade dit que c’était “la chose la plus difficile” de dire à Gabrielle Union qu’il avait eu un enfant avec quelqu’un d’autre.

Dwyane Wade dit que c’était “la chose la plus difficile” de dire à Gabrielle Union qu’il avait eu un enfant avec quelqu’un d’autre.

Le basketteur de 38 ans a accueilli son fils, Xavier, avec la star de “Basketball Wives”, Aja Metoyerin, en 2013, lors d’une “pause” de sa relation avec Gabrielle et a admis qu’il était si difficile de dire à sa future femme qu’il devenait un père à l’enfant d’une autre femme.

S’exprimant dans son prochain documentaire ESPN, D. Wade: La vie inattendue, il a déclaré: “J’ai eu un enfant avec quelqu’un d’autre et je devais lui dire. La chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire est l’homme et dire à Gabrielle Union que je ‘ai eu un enfant avec quelqu’un d’autre. Je ne pouvais pas dormir. Je ne mangeais pas. Quand vous tenez quelque chose dans lequel vous savez que ça va sortir et que vous avez cette information et vous savez que ça va f ** k la vie de quelqu’un up, que vous vous souciez, que vous aimez, si cela ne vous fait pas de mal, alors vous n’êtes pas humain. Gab et moi venons de vivre quelque chose que vous ne voulez jamais vivre et nous en sommes toujours sortis. ”

Dwyane s’est retiré du sport en 2019 pour passer plus de temps avec sa famille et ses enfants – Zaïre, 18 ans, Zion, 12 ans et Kaavia, 15 mois.

Il a ajouté: “C’était ma poussée loin du jeu. Il était temps. Il est juste arrivé un moment où je devais me regarder dans le miroir et dire:” Que voulez-vous de plus de cela? “”

Mots clés: Dwayne Wade, Gabrielle Union

Retour au flux

.