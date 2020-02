Dwyane Wade se souvient avoir dit à Gabrielle Union qu’il avait eu un enfant avec une autre femme

Dwyane Wade a déclaré que dire à sa femme qu’il avait engendré un enfant avec une autre femme pendant leur pause était le plus grand défi de sa vie.

Le grand de la NBA s’est ouvert pour faire savoir à Gabrielle Union qu’il avait accueilli Xavier, six ans, avec la star de “Basketball Wives”, Aja Metoyerin, en 2013 alors que le couple était séparé et peu de temps avant sa proposition à Union.

“J’ai eu un enfant avec quelqu’un d’autre et j’ai dû lui dire. La chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire est de parler à Gabrielle Union que j’ai eu un enfant avec quelqu’un d’autre”, a-t-il déclaré dans son prochain documentaire ESPN. “D. Wade: une vie inattendue”, selon ET. “Je ne pouvais pas dormir. Je ne mangeais pas.”

“Quand vous tenez quelque chose dans lequel vous savez que vous allez sortir et que vous avez cette information et que vous savez que ça va f – k la vie de quelqu’un, que vous vous souciez, que vous aimez, si cela ne vous fait pas de mal, alors vous n’êtes pas humain “, a poursuivi Wade.

“Gab et moi venons de vivre quelque chose que vous ne voulez jamais vivre et nous en sommes toujours sortis.”

Wade était déjà papa au Zaïre, 18 ans, et Zaya, 12 ans, et tuteur du neveu Dahveon, 18 ans.

La légende du basket-ball et Union se sont mariés en 2014. “Elle ne se contentait pas de m’épouser, elle épousait tous ces bagages”, a-t-il déclaré à propos de l’inclusion de ses enfants dans la proposition, selon le journal.

Ils ont accueilli leur fille Kaavia via une mère porteuse en 2018.

À la première du documentaire, Wade a parlé de la lutte du couple pour tomber enceinte et du défi d’élever sa fille Zaya, qui est née un homme.

“Nous ne sommes pas la seule famille qui s’occupe de tout ce dont nous avons parlé. Nous ne sommes pas la seule famille qui a dû faire face à la maternité de substitution, pour mettre notre fille au monde”, a déclaré Wade à ET. “Nous ne sommes pas la seule famille qui a dû faire face à l’expression de genre, l’identité de genre, la sexualité, avec leur enfant.”

“Nous comprenons la position dans laquelle nous avons été placés, en particulier dans notre communauté, et même si ce n’est pas toujours une chose populaire de s’exprimer sur des questions qui inquiètent les gens ou qui ne sont pas aussi instruites”, a poursuivi Wade. “Mais c’est la plate-forme que Dieu m’a donnée ainsi qu’à ma famille, nous l’utilisons donc.”

“D. Wade: la vie inattendue” fait ses débuts sur ESPN le dimanche 23 février à 21 h. ET / PT.

