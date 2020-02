Dwyane Wade veut aider d’autres familles

2020-02-18 16:30:06

Dwyane Wade espère que la décision de sa fille de devenir transgenre aidera d’autres familles à vivre des expériences similaires.

Dwyane Wade espère que la décision de sa fille de devenir transgenre aidera d’autres familles.

La superstar de la NBA a “lutté” pour savoir à quel point il voulait parler du voyage de Zaya, 12 ans, dans son nouveau documentaire ‘D. Wade: la vie inattendue ‘, mais a finalement estimé qu’il était important de braquer les projecteurs sur elle parce que d’autres personnes vivront des expériences similaires.

S’exprimant sur “Good Morning America”, Dwyane a déclaré: “J’ai eu du mal à dire à quel point je voulais en parler dans le document.

“En fait, je n’en ai pas beaucoup parlé, mais je savais que si je le mettais dans le document, ce serait une grande conversation …

«Nous avons eu du mal avec ce que les gens diraient à propos d’une jeune de 12 ans qui prend une décision concernant sa vie. Mais nous connaissons aussi notre enfant.

«Nous avons vécu tellement de choses différentes que d’autres personnes et d’autres familles traversent et ils nous remercient de nous en être prononcés.

“C’est ce que nous essayons de faire. Nous savons qu’il y a d’autres familles qui s’occupent de leur enfant et qui se connaissent.”

Le sportif de 38 ans – qui a Zaya et Zaïre, 18 ans, avec son ex-femme Siohvaughn Funches, ainsi que Xavier, six ans, avec Aja Metoyer, et Kaavia, 15 mois, avec son épouse Gabrielle Union – a admis que sa fille avait compris qui elle était depuis qu’elle n’avait que trois ans et a rappelé le “processus” de l’aider tout en essayant de suivre son exemple.

Il a dit: “Zaya, au début, savait deux choses: elle savait droit et elle savait gay.

“Mais Zaya a commencé à faire plus de recherches. C’est elle qui s’est assise avec nous, en famille, et a dit:” Hé, je ne pense pas que je suis gay. ” Elle a parcouru une liste et a dit: “Voici comment je m’identifie. C’est mon identité de genre. Je m’identifie en tant que jeune femme. Je m’identifie comme trans hétéro parce que j’aime les garçons.”

“C’était un processus pour nous de nous asseoir avec notre fille et de découvrir qui elle est et ce qu’elle aime et de ne pas lui mettre quelque chose parce que, en tant que parents, nous mettons nos espoirs et nos craintes pour nos enfants.

“Avec Zaya, nous avons décidé de l’écouter et elle nous guide dans ce voyage.”

Mots clés: Dwyane Wade, Gabrielle Union

Retour au flux

.