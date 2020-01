Dylan Barbour et John Paul Jones soutiennent le nouveau roman de la star de ‘Bachelorette’ Jed Wyatt après Hannah Brown Split

Nous avons vu l’amour s’épanouir et le cœur se briser dans les émissions The Bachelor. Bien que l’objectif ultime soit que le baccalauréat ou la bachelorette trouve la personne de ses rêves avec laquelle il espère passer le reste de sa vie, le résultat peut être assez imprévisible. Et ce fut le cas pour Hannah Brown.

Alors que Brown était fiancé à Jed Wyatt à la fin de sa saison de The Bachelorette, les choses se sont rapidement accélérées pour le couple. L’ex de Wyatt s’est manifesté et a affirmé que Wyatt était sur la série pour les mauvaises raisons. Maintenant, lui et Brown ne veulent rien avoir à faire l’un avec l’autre – et il a trouvé l’amour avec une autre femme.

Alors que de nombreux fans traînent encore Wyatt, il semble que certains candidats notables au Bachelor Nation soient réellement favorables. Voici qui montre leur amour pour lui et sa romance.

Les fans ont traîné Jed Wyatt après la révélation de la vérité sur ses intentions de «Bachelorette»

Wyatt était connu comme le chanteur / compositeur d’après le cœur de Brown, mais il semble qu’il l’ait peut-être juste après un contrat d’enregistrement. Haley Stevens, l’ex-petite amie de Wyatt, a déclaré à Us Weekly que Wyatt ne rejoignait le casting de Bachelorette que pour se faire remarquer pour ses talents musicaux. Et il lui aurait également promis qu’il reviendrait vers elle une fois le spectacle terminé.

«Je connais la prémisse de l’émission. Même si ce n’est pas une situation idéale pour notre relation actuelle, quand vous n’y êtes pas, cela ressemble à un film. Il semble que ce ne soit qu’une émission de télévision », a déclaré Stevens. “Vous ne pensez pas nécessairement au fait que les cœurs vont s’impliquer, il y aura des sentiments impliqués.”

Cependant, après que Wyatt soit rentré chez lui récemment fiancé à Brown, Stevens savait que quelque chose se passait. Il n’a pas tenté d’entrer en contact avec Stevens pendant des semaines après la fin du tournage.

Les fans ont traîné Wyatt après la révélation de la vérité, bien sûr.

“Je ressens pour votre famille, votre ex et surtout Hannah mais VOUS devez assumer votre responsabilité en les mettant dans cette position”, a commenté l’un de ses followers sur Instagram. «Des millions de personnes regardent ce spectacle avec passion et dévouement envers ceux qui y participent.»

Wyatt aime désormais Ellen Decker

Brown a eu du mal à dépasser l’engagement et elle semble toujours célibataire. Wyatt, cependant, a complètement évolué. Il publie des photos de lui-même sur Instagram avec la mannequin / entraîneuse personnelle Ellen Decker depuis fin novembre 2019. Et les deux semblent absolument obsédés l’un par l’autre.

«Il s’avère que le voyage dans le temps est possible, 5 jours se passent en environ 30 minutes avec celui-ci. Merriest Christmas ever », Wyatt a légendé sa photo de lui avec Decker pendant les vacances. Et Decker a également publié de nombreuses photos d’elle avec Wyatt.

«Au gars qui m’apporte tant de joie et de rires», a-t-elle légendé son post avec Wyatt du 23 décembre.

Quelques stars du «Bachelor» soutiennent totalement la nouvelle romance

Il y a beaucoup de fans de Bachelorette qui pensent que Wyatt n’a rien à faire avec quelqu’un de nouveau quand il a brisé le cœur de Brown. Mais il semble que certains des autres concurrents de Brown soient tous d’accord pour que Wyatt retrouve l’amour. Dylan Barbour et John Paul Jones, tous deux en compétition pour les affections de Brown, ont commenté positivement les photos de Decker par Wyatt.

Wyatt a posté une photo de lui avec Decker sur ses genoux alors qu’il jouait à la PlayStation 2. Et Barbour a laissé un commentaire très drôle sur le choix de jeu de Wyatt. Cela dit, tout commentaire sur le post montre qu’il ne fait pas honte à Wyatt pour une nouvelle relation. “Medal of Honor est l’un des 5 meilleurs jeux de tous les temps”, a noté Barbour.

Dans un autre article de Wyatt et Decker, Barbour a écrit: «Regardez-vous les haricots sucrés».

Quant à Jones, il montre également son soutien. “Ow ow”, a-t-il commenté sur un post aux côtés de Barbour.

Dans l’article sur le jeu vidéo, Jones a également ajouté «Hell yeah», ainsi que des emojis de feu.

Ces deux-là ne sont pas les seuls non plus. Il semble que Mike Johnson et Garrett Powell de la saison de Brown soient également favorables.

Nous devrons attendre et voir jusqu’où la romance de Decker et Wyatt ira. Jusqu’à présent, les amoureux aiment le prendre au sérieux – et beaucoup d’aluns de Bachelorette y sont!

